צה"ל חושף: יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת הפסקת האש

תיעוד בצבע מתקיפות צה"ל לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל

תיעוד בצבע מתקיפות צה"ל לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל מסר הבוקר (חמישי) נתונים מפורטים על היקף הפעילות המבצעית בדרום לבנון מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. על פי הנתונים שפורסמו, מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-220 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חיזבאללה שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל.

בשבוע האחרון בלבד, במסגרת הפעילות המשותפת של חיל האוויר והכוחות הלוחמים בשטח, חוסלו יותר מ-85 מחבלים מארגון הטרור. הפעילות המבצעית ממשיכה במלוא העוצמה להסרת איומים מעל יישובי הצפון ולהגנה על כוחות הביטחון הפועלים באזור.

יעוד מתקיפות צה"ל לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל

יעוד מתקיפות צה"ל לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל

מפקדים בכירים בין החוסלים

בין המחבלים שחוסלו בימים האחרונים נמצאים מפקדים בכירים בארגון הטרור. כפי שדיווחנו אתמול, אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, חוסל בתקיפה מדויקת בדאחייה שבביירות. התקיפה בוצעה בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

בנוסף לחיסול מפקד כוח רדואן, חוסלו מחבלים מרכזיים נוספים במסגרת התקיפות. בין החוסלים: מחמד עלי בזי - מפקד מחלקת המודיעין של יחידת נצר בשנים האחרונות, וחסין חסן רומאני - אחראי הגנה אווירית בחיזבאללה. מפקדים אלו פעלו לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

תקיפת תשתיות טרור נרחבות

מתחילת השבוע האחרון הותקפו יותר מ-180 תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. בין היעדים שהותקפו: מפקדות מבצעיות, מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ואתרי ייצור נשק.

כפי שדיווחנו קודם לכן, כוחות צה"ל תקפו במהלך השבוע האחרון יותר מ-15 תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות המדויקות כללו מחסנים, אתרי שיגור רקטות ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון לצרכים צבאיים.