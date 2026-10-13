צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי במהלך היממה האחרונה תקפו כוחות הביטחון במרחב דרום רצועת עזה וחיסלו חמישה מחבלים בכירים מארגוני הטרור חמאס וגא"פ. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הפסקת האש.

בתקיפה שבוצעה שלשום (ראשון) במרחב ח'אן יונס, זיהה צה"ל פגישה של שלושה מחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ. כלי טיס של חיל האוויר תקף את המבנה בו התקיימה הפגישה וחיסל את המחבלים בעת שנפגשו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

המחבלים שחוסלו בתקיפה זו הם: מחמד אבו חג'אג, שפעל כפעיל הנדסה בארגון; יוסף אבו רזק, שכיהן כסגן ראש חוליה; ועבדאלחמיד ג'אדאללה, פעיל במערך הרקטי של הארגון.

בתקיפה נוספת שבוצעה אתמול (שני) בדרום רצועת עזה, חיסל צה"ל שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים שחוסלו הם צאלח אלדין איאד עבד אלחמיד ועז אלדין איאד דיאב ברהום.

בצה"ל הדגישו כי בעת האחרונה פעלו המחבלים שחוסלו לשיקום היכולות הצבאיות של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו.

על פי הנמסר ממערכת הביטחון, טרם ביצוע התקיפות ננקטו צעדים קפדניים לצמצום הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.