חיסול המחבל שחטף את אסף חממי הי"ד - צילום: דובר צה"ל חיסול המחבל שחטף את אסף חממי הי"ד | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:09

הצדק הגיע אתמול (ג') לדרום רצועת עזה. בחיסול ממוקד שביצעו כוחות צה"ל, באו חשבון עם חסאם שאפעי, מחבל בכיר בגדוד מזרח חאן יונס של ארגון הטרור חמאס. המחבל, שידיו מגואלות בדמם של גיבורי ישראל, היה שותף ישיר לטבח הנורא בקיבוץ נירים ולחטיפת גופותיהם של אל"מ אסף חממי ז"ל, סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, החיסול התאפשר בזכות עבודה מודיעינית עילאית של מרכז האש באוגדת עזה (143) – אותה אוגדה שעליה פיקד אל"מ חממי ז"ל כחלק מתפקידו כמפקד החטיבה הדרומית. לאורך כל תקופת המלחמה, המשיך המחבל לקדם מתווי טרור ולסכן את חיילינו, עד שזוהה והותקף בתקיפה מדויקת. הבוקר ששינה הכול: הגבורה בקיבוץ נירים סיפורם של אל"מ חממי ושני חיילי החפ"ק שלו, תומר אחימס וקיריל ברודסקי, הוא סיפור של דור שלם של לוחמים. בבוקר ה-7 באוקטובר, בעת שחממי שהה במחנה רעים עם בנו אלון, הוא לא המתין להוראות. עם פרוץ התופת, הוא קפץ יחד עם צוותו היישר אל מוקד האש בקיבוץ נירים. ישראלי וגאוני: כך יהפכו ספינות מסחר למעצמות כטב"מים דוד הכהן וב. ניסני | 16:26 תחת אש כבדה, הוא הנחה על הקפצת הכוחות לגדר ועל הפעלת כיתות הכוננות ביישובים, ובכך הציל את חייהם של אזרחים רבים. בקרב העיקש שניהל, הוא ושני לוחמיו, אחימס וברודסקי ז"ל, נפלו כשהם מגוננים בגופם על הבית. לאחר הקרב, נחטפו גופות השלושה לרצועת עזה, מה שהוביל למסע ייסורים ארוך עבור המשפחות.

קולות הקשר של אסף חממי הי"ד דקות לפני מותו - צילום: צה"ל קולות הקשר של אסף חממי הי"ד דקות לפני מותו | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:59

מסע הייסורים של המשפחות

ב-24 ביולי 2024, הושבו לישראל גופותיהם של סמ"ר תומר אחימס וסמל קיריל ברודסקי. ב-2 בנובמבר 2025, לאחר תקופת המתנה מורטת עצבים, הוחזרה לישראל גופתו של אל"מ אסף חממי ז"ל והובאה למנוחות. בהלוויתו המרגשה, נישאו דברי הספד נרגשים מפי הרמטכ"ל, בני משפחה וחברים.

אביו אילן סיפר בהלווייה שבנו אמר לו: "אם אני נופל בשבי - אינני נכנס חי, אל תעשו עליי עסקאות". אלמנתו ספיר אמרה: "רציתי כל כך סוף אחר, אבל זה כנראה הסוף הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו מאז 7 באוקטובר. לדעת שאתה פה נותן אוויר לנשימה".

הלווית אסף חממי ז"ל ( צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ )

סגירת חשבון מתמשכת

כעת, עם חיסולו של אחד המחבלים שנטלו חלק בביזוי הגופות ובחטיפתן, נרשם פרק נוסף של סגירת חשבון מול מרצחי החמאס. דובר צה"ל מאשר כי הכוחות הפרוסים במרחב ימשיכו לפעול בנחישות, נחושים להסיר כל איום ולרדוף אחר כל מי שנטל חלק בטבח, עד לבוא הצדק המלא.

יצוין כי בחודשים האחרונים חיסל צה"ל מספר רב של מחבלי חמאס בכירים שהיו מעורבים במתקפת ה-7 באוקטובר. רק לפני מספר ימים חוסלו שני מפקדי נוח'בה בכירים בצפון הרצועה, שפעלו לקידום מתווי טרור והכשרת מחבלים. המסר ברור: צה"ל ממשיך לפעול בנחישות להסרת איומים ולסגירת חשבון עם כל מי שנטל חלק בטבח.