אש בכל הגזרות: היתקלויות פנים אל פנים בעזה ובבינת ג'בייל

פעילות מבצעית בלבנון - צילום: דובר צה"ל

תחת מעטה החשיכה ובמרחק נגיעה מהאויב, נקלעו הלילה לוחמי צוות הקרב של חטיבת הצנחנים להיתקלות קטלנית בלב בינת ג'בייל. בקרב גבורה שהתפתח פנים אל פנים מול חוליית מחבלים רצחנית, הפגינו הלוחמים קור רוח תחת אש כבדה, והצליחו לסגור מעגל ולחסל את כלל המחבלים – גם את אלו שניסו להימלט מהזירה.

במהלך הפעילות הלילית של חטיבת הצנחנים, נתקלו הכוחות בחוליה של שלושה מחבלים שפתחה לעברם באש מטווח קרוב. הלוחמים השיבו מלחמה שערה, ובסיוע מדויק של ירי טנקים ותקיפות אוויריות, חיסלו שני מחבלים והשמידו את המבנה ששימש להם כמסתור. במהלך הקרב הקשה, נפצעו שלושה לוחמי צה"ל באורח קשה, לוחם נוסף באורח בינוני ושישה לוחמים נפצעו באורח קל. הפצועים פונו במהירות לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. בזמן פינוי הנפגעים וסריקות במרחב, זוהה מחבל נוסף מהחוליה כשהוא מנסה להימלט מהזירה. לוחמי הצנחנים לא הרפו, ותוך זמן קצר הוא הותקף מהאוויר וחוסל, ובכך הושלמה המשימה לחיסול האיום.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דו"צ )

כוחות צה"ל חיסלו אתמול (שני) מספר מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה, לאחר שזוהו על ידי לוחמי אוגדה 143 הפועלים באזור. במקביל, היום (שלישי) חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל נוסף שהתקרב לכוחות באזור הקו הצהוב בצפון הרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בשני האירועים הכוחות פעלו מיד לאחר הזיהוי לחיסול המחבלים, במטרה להסיר את האיום המיידי על הלוחמים הפועלים בשטח. הפעילות מתבצעת במסגרת המשך הפריסה המבצעית של כוחות פיקוד הדרום ברצועה, בהתאם להסכם ותוך שמירה על ביטחון הכוחות.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית ממוקדת ברצועת עזה, תוך דגש על זיהוי מוקדם של איומים והסרתם. הפעילות כוללת תצפיות מתמשכות, סריקות שטח ותיאום בין יחידות שונות לצורך מתן מענה מהיר לכל איום שמתגלה.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול בהתאם להנחיות הדרג המדיני ולהסכם, תוך שמירה על דריכות מלאה ומוכנות להתמודד עם כל התפתחות. "הכוחות יימשכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים", נמסר מהדוברות.

האירועים מצטרפים לשורת פעולות שביצעו כוחות צה"ל בימים האחרונים ברצועה, במסגרת המאמץ לשמור על ביטחון הכוחות ולמנוע ניסיונות פגיעה. כידוע, הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, תוך שמירה על יכולת תגובה מהירה לכל איום שמתגלה בשטח.

פעילות לוחמים ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

בשבועות האחרונים דיווח צה"ל על מספר אירועים דומים, בהם זוהו מחבלים שניסו להתקרב לכוחות או לבצע פעולות עוינות. בכל המקרים, הכוחות פעלו במהירות לחיסול האיום, תוך שימוש ביכולות התצפית והאש העומדות לרשותם.

הפעילות המבצעית ברצועה ממשיכה במקביל לפעילות בזירות נוספות, כאשר צה"ל שומר על מוכנות מלאה בכל החזיתות. הכוחות ממשיכים בהכשרות ובאימונים, תוך היערכות להמשך הפעילות המבצעית בהתאם לצורך.