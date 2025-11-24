כיכר השבת
שני אירועים במקביל

חמאס שוב מתחכם: מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב ברצועה - חוסלו בידי צה"ל

רוצחי חמאס, שוב ניסו היום להתקרב לקו הצהוב, באופן שהיווה איום על הכוחות- בשני המקרים, הכוחות פעלו להסרת האיום וחוסלו שני מחבלי חמאס (חדשות מלחמה)

פעילות כוחות חטיבת כפיר במרחב הקו הצהוב (צילום: דו"צ)

רוצחי שוב מתגרים בכוחות צה"ל, בגזרת הקו הצהוב ברצועה, ודובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (שני) כי חוסלו שני מחבלים.

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188, זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל, הפועלים בצפון הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

באירוע נוסף במרחב, כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי (2), זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל, הפועלים במרחב באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו בירי וחיסלו שניים ממחבלי חמאס במטרה להסיר את האיום הברור נגד הכוחות.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

