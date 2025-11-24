פעילות כוחות חטיבת כפיר במרחב הקו הצהוב ( צילום: דו"צ )

רוצחי חמאס שוב מתגרים בכוחות צה"ל, בגזרת הקו הצהוב ברצועה, ודובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (שני) כי חוסלו שני מחבלים.