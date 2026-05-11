כוחות אוגדה 146 וחיל האוויר חיסלו אתמול (א') שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים זוהו כשהם נכנסים למבנה בקרבת הכוחות הישראליים, ומשם פעלו לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת כוחות האוגדה תקף את המבנה וחיסל את שני המחבלים שפעלו בתוכו. הפעילות מתבצעת במסגרת המאמצים המתמשכים להסרת איומים על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

תקיפת תשתיות ומחסני אמצעי לחימה

במקביל לחיסול המחבלים, תקפו כוחות האוגדה תשתיות ומחסן אמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. על פי הנתונים שפורסמו, התשתיות שהותקפו שימשו את הארגון לאחסון נשק ולקידום פעילות טרור נגד כוחותינו.

כמו כן, חוסלו מחבלים נוספים שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. התקיפות המדויקות בוצעו על בסיס מודיעין מבצעי ובתיאום מלא בין חיל האוויר לכוחות הקרקע. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, מדובר בהמשך לפעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות האוגדה באזור.

שיגור רחפני נפץ - הפרה נוספת

בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. במהלך אירועים אלו, שני רחפני נפץ פגעו בכלים הנדסיים לא מאוישים. למרבה המזל, אין נפגעים לכוחותינו, אך נגרם נזק לכלים.

מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש מצד ארגון הטרור. כידוע, בשבועות האחרונים רשם צה"ל עשרות הפרות של הפסקת האש, כאשר הארגון ממשיך לשגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחותינו. כפי שפרסמנו, רחפנים אלו מהווים איום משמעותי על הכוחות הפועלים באזור.