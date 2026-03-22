כיכר השבת
תשעה מחבלי חיזבאללה חוסלו בדרום לבנון על ידי חיל האוויר | צפו בתיעוד

חיל האוויר ולוחמי אוגדה 91 חיסלו תשעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | בינתיים, חיזבאללה ממשיך לשגר טילים וכטב"מים לעבר ישראל והבוקר הצליח לרצוח אזרח ישראלי בגבול (חדשות מלחמה)

כיכר השבת
תיעוד התקיפה
תיעוד התקיפה| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד התקיפה (צילום: דו"צ)

מבצע שאגת הארי - בדרום : כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.

לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו אתמול (שבת קודש) מספר מחבלים חמושים שהתקרבו לעבר המרחב בו פועלים הכוחות.

בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם, ובמקביל חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים. "אין נפגעים לכוחותינו", נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר: "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
