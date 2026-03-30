כיכר השבת
מכה קשה לארגון הטרור

צה"ל חיסל בביירות את מפקד יחידת הקישור בין חיזבאללה לארגוני הטרור הפלסטינים

חמזה רכין, סגן מפקד יחידה 1800, חוסל בתקיפה בביירות • היחידה אחראית על התיאום עם ארגוני טרור פלסטינים ברחבי המזרח התיכון | פרטי התקיפה המדויקת (צבא וביטחון)

צה"ל תקף מוקדם יותר היום (שני) בביירות וחיסל את חמזה אבראהים רכין, סגן מפקד יחידה 1800 של ארגון הטרור חיזבאללה, יחד עם אחראי המבצעים ביחידה ומחבל נוסף.

התקיפה המדויקת מהווה מכה קשה ליכולת התיאום של חיזבאללה עם ארגוני הטרור הפלסטינים ברחבי המזרח התיכון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, יחידה 1800 היא היחידה האחראית על התיאום בין ארגון הטרור חיזבאללה לארגוני הטרור הפלסטינים ב, בעזה, בסוריה וביהודה ושומרון. במסגרת תפקידו, רכין גם פיקד על העברת מחבלים מאותם ארגונים ללחימה נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

תקיפות נוספות במהלך היום

בנוסף לחיסול מפקדי יחידה 1800, תקף צה"ל במהלך היום מפקדות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובדרום לבנון. התקיפות מתבצעות במקביל לפעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, במטרה להרחיק את האיום מעל יישובי הצפון.

חיסול מפקדי יחידה 1800 מהווה פגיעה משמעותית ביכולת התיאום של חיזבאללה עם ארגוני הטרור הפלסטינים. יחידה זו שימשה כגורם מרכזי בהעברת ידע, אמצעי לחימה ומחבלים בין הארגונים השונים, ופגיעה בה צפויה להקשות על פעילות הטרור המתואמת במרחב.

חייל צה"ל בלבנון (צילום: דו"צ)

פעילות קרקעית נמשכת בדרום לבנון

במקביל לתקיפות האוויריות, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 מבצעים סריקות שיטתיות להרחבת מרחב האבטחה, כאשר בימים האחרונים הם הצליחו לזהות ולחסל חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה.

הכוחות השמידו גם מפקדה השייכת לחיזבאללה ואיתרו משגר וטילי נגד טנקים שהיו מוכנים לשימוש. הפעילות מתבצעת בשטח מורכב ובנוי, כאשר הכוחות פועלים במתחמים בנויים, סבוכים והרריים בהם הסתיר האויב עשרות מתחמי שהייה על ותת-קרקעיים. כידוע, מאזור זה שוגרו מאות מתווי טרור לשטח ישראל בשנה האחרונה.

תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה
תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דו"צ)

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל". התקיפות המדויקות בביירות ובדרום לבנון מהוות המשך למאמצי צה"ל לפגוע בתשתית הפיקוד והשליטה של חיזבאללה ולמנוע את התבססותו מחדש באזור.

