צה"ל תקף מוקדם יותר היום (שני) בביירות וחיסל את חמזה אבראהים רכין, סגן מפקד יחידה 1800 של ארגון הטרור חיזבאללה, יחד עם אחראי המבצעים ביחידה ומחבל נוסף.

התקיפה המדויקת מהווה מכה קשה ליכולת התיאום של חיזבאללה עם ארגוני הטרור הפלסטינים ברחבי המזרח התיכון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, יחידה 1800 היא היחידה האחראית על התיאום בין ארגון הטרור חיזבאללה לארגוני הטרור הפלסטינים בלבנון, בעזה, בסוריה וביהודה ושומרון. במסגרת תפקידו, רכין גם פיקד על העברת מחבלים מאותם ארגונים ללחימה נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

תקיפות נוספות במהלך היום

בנוסף לחיסול מפקדי יחידה 1800, תקף צה"ל במהלך היום מפקדות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובדרום לבנון. התקיפות מתבצעות במקביל לפעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, במטרה להרחיק את האיום מעל יישובי הצפון.

חיסול מפקדי יחידה 1800 מהווה פגיעה משמעותית ביכולת התיאום של חיזבאללה עם ארגוני הטרור הפלסטינים. יחידה זו שימשה כגורם מרכזי בהעברת ידע, אמצעי לחימה ומחבלים בין הארגונים השונים, ופגיעה בה צפויה להקשות על פעילות הטרור המתואמת במרחב.