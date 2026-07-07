חיסול כפול ברצועה: מפקד נוח'בה ומפקד המודיעין הצבאי של חמאס

פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי ( צילום: דו"צ )

צה"ל ושב"כ הודיעו לפני זמן קצר (שלישי) על חיסולם של שני מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס במסגרת פעולות מבצעיות שבוצעו ברצועת עזה בימים האחרונים. המחבלים, שכיהנו בתפקידי מפתח בארגון הטרור, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, המחבל אחמד יחיא אבראהים בטש, שכיהן כמפקד חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, חוסל שלשום בתקיפה מדויקת בצפון רצועת עזה. בטש פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך כל תקופת המלחמה, כולל בתקופה האחרונה. במקביל, אתמול (שני) חיסל צה"ל בדרום הרצועה את המחבל חמודה אבו דקה, שכיהן כמפקד ביחידת המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס. אבו דקה עסק באיסוף מודיעין על כוחות צה"ל עבור הכוונה והוצאה לפועל של מתווי טרור, והיווה איום מיידי על הלוחמים הפועלים במרחב. החיסולים מצטרפים לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגון הטרור. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בתחילת השבוע חוסל המחבל פאדי דע'מש, שכיהן כמפקד במחלקת האימונים של הזרוע הצבאית של חמאס והיה אחראי על אימוני מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח ה-7 באוקטובר.

תיעוד מהחיסול - צילום: דובר צה"ל תיעוד מהחיסול | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08

מערך חיסולים רחב היקף

המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף במכתב מהכלא התעללויות קשות קובי אטינגר | 06.07.26

הפעילות המבצעית נגד מפקדי חמאס נמשכת במקביל לפעילות הכוחות ברצועה. בשבוע שעבר חיסל צה"ל את מנצור שחתות, מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בארגון הטרור, יחד עם שני מפקדים נוספים שכיהנו במשטרה הימית.

בנוסף, צה"ל תקף והשמיד בימים האחרונים מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור ברחבי הרצועה. בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

גורמי ביטחון הדגישו כי המחבלים שחוסלו היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפרוסים במרחב. התקיפות בוצעו באופן מדויק לאחר מעקב מודיעיני של שב"כ ופיקוד הדרום, תוך נקיטת צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים.

מדובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הפעילות המבצעית נמשכת במטרה לשבש את יכולות ארגון הטרור ולמנוע מתווי טרור נוספים.