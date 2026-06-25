חיסול מדויק בעזה: מפקד ייצור נשק של גא"פ חוסל בתקיפה מהאוויר

כוחות צה"ל תקפו שלשום (שלישי) במרחב חאן יונס וחיסלו מחבל בכיר בארגון הטרור גא"פ, שהיווה איום מיידי על כוחותינו הפועלים ברצועה. המחבל, אדם מחמד אבראהים אבו חדאיד, שימש כמפקד במערך הייצור של הזרוע הצבאית של הארגון, ופעל לקידום ייצור אמצעי לחימה שנועדו לפגוע בלוחמי צה"ל ובאזרחי ישראל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מערך הייצור של ארגון הטרור גא"פ אחראי על ייצור ואספקת כלל אמצעי הלחימה לזרוע הצבאית של הארגון. אבו חדאיד לקח חלק בתהליכים שונים במערך זה, כאשר התשתית שבהובלתו עסקה בניסיון ייצור אמצעי לחימה נוספים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל.

החיסול בוצע במסגרת הפעילות המתמשכת של צה"ל להסרת איומים על כוחותינו הפועלים ברצועת עזה. המחבל שחוסל היווה איום מיידי על לוחמי צה"ל, והתקיפה המדויקת בוצעה במטרה להסיר את האיום ולמנוע את המשך פעילותו בתחום ייצור הנשק.

כזכור, בימים האחרונים מבצע צה"ל סדרת חיסולים ממוקדים של מחבלים בכירים בארגוני הטרור ברצועה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בסוף השבוע האחרון חוסלו שני מחבלים בכירים מארגוני חמאס וגא"פ שהיו מעורבים בטבח ה-7 באוקטובר ובהחזקת חטופים. בנוסף, צה"ל חיסל מהאוויר שני מחבלי חמאס נוספים שפעלו לקידום מתווי טרור והפרו את הסכם הפסקת האש.

פעילות נמשכת להסרת איומים

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום". הפעילות המבצעית ברצועה ממשיכה במקביל לאכיפת הסכם הפסקת האש, כאשר צה"ל פועל נגד כל מחבל המהווה איום מיידי על כוחותינו.

החיסול של אבו חדאיד מצטרף לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים נגד תשתיות הטרור ברצועה. במהלך השבועות האחרונים חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, והושמדו מאות תשתיות טרור, ביניהן תוואים תת-קרקעיים באורך קילומטרים ואתרי ייצור אמצעי לחימה.