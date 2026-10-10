צה"ל תקף אתמול (שישי) מהאוויר במרחב הגבול בין סוריה ללבנון וחיסל את המחבל יוסף עלי אלחסון, מחבל סורי שקידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה, בהכוונת משטר הטרור האיראני.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, לאורך השנה האחרונה קידם אלחסון מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שסוכלו, אשר כללו שיגורי רחפני נפץ ורקטות נגד כוחותינו בדרום סוריה. המחבל פעל בהכוונה ישירה של משטר הטרור האיראני במטרה לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון.

התקיפה מצטרפת לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים במרחב הגבול הצפוני. בתחילת השבוע חיסל צה"ל שלושה מחבלים מארגוני הטרור חמאס וגא"פ ברצועת עזה, שקידמו אף הם מתווי טרור והפרו את הסכם הפסקת האש.

במקביל, במרחב האבטחה בדרום סוריה נרשמו בשבועות האחרונים מספר אירועים ביטחוניים חריגים. לפני כחמישה ימים נעצרו שני חשודים שניסו להתקרב למוצב צה"ל על גבי אופנוע, ולפני כן חוסל חשוד שטיפס על סוללה למוצב צבאי סמוך לכפר אל-חמדיה.

בצה"ל הדגישו כי "צה"ל ימשיך לפעול כל העת להסרת איומים מיידיים בכל גזרה". כמו כן צוין כי "צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".