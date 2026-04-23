כיכר השבת
בצל הפסקת האש

צה"ל חיסל שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה והתקרבו ללוחמים

כוחות חטיבה צפונית וחטיבת הנגב חיסלו אתמול שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות | האירועים התרחשו בצפון ובדרום הרצועה | דובר צה"ל: "נמשיך לפעול להסרת כל איום" (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

שני אירועי ביטחון התרחשו אתמול (רביעי) ברצועת , כאשר כוחות חיסלו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. האירועים התרחשו בצפון ובדרום הרצועה, והכוחות פעלו במהירות להסרת האיום.

באירוע הראשון, כוחות צוות הקרב של חטיבה צפונית שפועלים בצפון רצועת זיהו מחבל שפעל במרחב הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

באירוע נוסף שהתרחש אתמול בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבת 'הנגב' (12) חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. גם במקרה זה פעלו הכוחות במהירות להסרת האיום.

על פי הנמסר מצה"ל, כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הצבא מדגיש כי הכוחות ממשיכים לפעול בכל אזורי הרצועה על פי הנחיות המטה הכללי ובהתאם להסכמות הקיימות.

יצוין כי האירועים מגיעים על רקע המשך הפעילות הביטחונית ברצועת עזה, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול למניעת חדירות ולהסרת איומים על הכוחות הפרוסים במרחב.

הפסקת אשחרבות ברזלצה"לחמאסעזה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר