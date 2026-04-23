צה"ל חיסל שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה והתקרבו ללוחמים

שני אירועי ביטחון התרחשו אתמול (רביעי) ברצועת עזה, כאשר כוחות צה"ל חיסלו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. האירועים התרחשו בצפון ובדרום הרצועה, והכוחות פעלו במהירות להסרת האיום.

באירוע הראשון, כוחות צוות הקרב של חטיבה צפונית שפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל שפעל במרחב הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

באירוע נוסף שהתרחש אתמול בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבת 'הנגב' (12) חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. גם במקרה זה פעלו הכוחות במהירות להסרת האיום.

על פי הנמסר מצה"ל, כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הצבא מדגיש כי הכוחות ממשיכים לפעול בכל אזורי הרצועה על פי הנחיות המטה הכללי ובהתאם להסכמות הקיימות.

יצוין כי האירועים מגיעים על רקע המשך הפעילות הביטחונית ברצועת עזה, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול למניעת חדירות ולהסרת איומים על הכוחות הפרוסים במרחב.