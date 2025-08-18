החיסול בבית הקברות ( צילום: דובר צה"ל )

ברקע ההיערכות לכיבוש רצועת עזה, לאחר שהתכניות אושרו - המלחמה ברצועה עדיין נמשכת: הבוקר (שני) עדכן דובר צה"ל על חיסול חוליית מחבלים חמושה בזמן שפעלה במרחב בית הקברות הישן בחאן יונס.

זה קרה בשבוע שעבר. לוחמי סיירת חרוב בפיקוד חטיבת כפיר זיהו מחבלים חמושים שפעלו במרחב ׳בית הקברות הישן׳ שבחאן יונס והיוו איום על הכוחות שפעלו באזור. הלוחמים הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה בו פעלו המחבלים, וחיסל אותם. על גופות המחבלים, אותרו נשקים מסוג קלצ’ניקוב, טילי RPG, רימון ומטען חבלה.

חלק מאמצעי הלחימה שאותרו על גופות המחבלים לאחר שחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

עוד מסר דובר צה"ל כי בפעילות נוספת במרחב, הכוחות איתרו והשמידו משגרי רקטות. "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

ביום שישי האחרון דווח כי בארבעת השבועות האחרונים הוביל מערך ההנדסה של פיקוד הדרום בצה"ל מבצע רחב היקף לאיטום תוואי תת-קרקעי מרכזי באורך של כ-7 קילומטרים, במרחב בית חאנון שבצפון הרצועה.

המבצע, שנוהל בשיתוף פעולה של כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום, אוגדות 99 ו-162, לוחמי יהל״ם, ובסיוע צוותי הקרב של חטיבות 646, גבעתי והחטיבה הצפונית, כלל הזרמה של יותר מ-20,000 קו״ב חומר איטום, באמצעות מערכת ייעודית שהוקמה לאורך כ-4.5 קילומטרים – ממרחב גדר הגבול באזור נתיב העשרה ועד ללב התוואי התת-קרקעי.

המבצע התאפשר הודות לתכנון הנדסי מדויק, תוך שילוב יכולות טכנולוגיות מתקדמות ושיטות פעולה חדשניות שהופעלו לראשונה והובילו לאטימה מלאה של המנהרה.

פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

