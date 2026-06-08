צה"ל חיסל 3 מחבלים בכירים בג'יהאד האסלאמי • הפרטים המלאים

דובר צה"ל הודיע כעת (שני) על חיסולם של שלושה מחבלים בכירים בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי במהלך תקיפה מדויקת במרכז רצועת עזה. המחבלים, שהיוו דמויות מרכזיות במערך הצבאי של הארגון, המשיכו לפעול בניגוד להבנות הפסקת האש ולקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בין המחבלים שחוסלו: מוחמד עטיה חסן אבו עפש, שכיהן כראש מערך ההנדסה וההתמחויות בארגון הטרור. אבו עפש היה אחראי על פיתוח היכולות הטכנולוגיות והמבצעיות במערך ההנדסה של הג'יהאד האסלאמי, ונחשב לאחד המוקדים המרכזיים בארגון. לצדו חוסל פרחאת זוהיר פרחאת חרארה, סגן ראש מערך ההנדסה, ששימש כיד ימינו של המפקד.

המחבל השלישי שחוסל הוא עבדאללה ריאד מסעוד קדום, שכיהן כאחראי מערך טילי הנ"ט באזור צפון רצועת עזה. קדום פעל במשך שנים לקידום מתווי ירי נגד כוחות צה"ל, והיווה איום ישיר על לוחמי צה"ל הפועלים במרחב.

המשיכו לפעול בניגוד להסכם

מדובר צה"ל הדגיש כי המחבלים המשיכו לפעול בניגוד להבנות הפסקת האש שנחתמו. במהלך התקופה האחרונה, הם קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל, במסגרת המאמצים המתמשכים של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי לשקם ולחזק את יכולותיו הצבאיות.

יצוין כי ארגון הג'יהאד האסלאמי השתתף בטבח השביעי באוקטובר הרצחני, ומאז פועל באופן אינטנסיבי לשיקום יכולותיו ולפגיעה בכוחות הביטחון. החיסול של שלושת המחבלים הבכירים מהווה מכה קשה ליכולות הארגון, במיוחד במערך ההנדסה והפיתוח הטכנולוגי.

פעילות מבצעית מתמשכת

החיסול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל ברצועה בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, השבוע הוגש כתב אישום נגד מחבל חמאס שהחזיק את גופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל במשך עשור. במקביל, חוסל המחבל שהיה אחראי לחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים.

דובר צה"ל הבהיר כי כוחות צה"ל הכפופים לפיקוד הדרום פרוסים בשטח בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית נמשכת ברצועה, תוך דגש על חיסול מחבלים המהווים איום ישיר ועל מניעת שיקום יכולות הטרור.