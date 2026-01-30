הסלמה? צה"ל תרגל תרחישי חירום ומעבר מהיר מהגנה להתקפה

צה"ל השלים השבוע את תרגיל המפקדות ״שעת הארי״ בפיקוד המרכז, שבמסגרתו תורגלו תרחישי חירום והתפתחות מערכה רחבת היקף במרחב הפיקודי, החל ממפקדות האוגדות ועד לרמת המטכ״ל.

התרגיל, שנמשך לאורך השבוע האחרון, התמקד בבחינת תהליכי קבלת ההחלטות של מפקדים בכל הדרגים ובהטמעת לקחים בפקודות האופרטיביות.

במסגרת זו נפתחו כלל החמ״לים הנדרשים לצורך גיבוש תמונת מצב מלאה וניהול מענה למגוון תרחישי חירום, במטרה לבחון את יישום תפיסת ההגנה של הפיקוד ואת היכולת להתמודד עם אירועים מורכבים – עד מעבר מהיר מהגנה להתקפה.

במהלך התרגיל תורגל לראשונה גם מרכז האש הפיקודי החדש, המוקם בימים אלו, כחלק מהמאמץ לשיפור יכולות הסנכרון וההפעלה המבצעית במרחב.

הפיקוד נדרש לתאם ולסנכרן מאמצים ומבצעים בין ארבע אוגדות והמנהל האזרחי, שתרגלו אף הם באופן מלא. במקביל בוצע שיתוף פעולה בין-ארגוני עם משטרת ישראל, מג"ב, שב"כ ו־מד"א, כחלק מהיערכות כוללת לתרחישים רב-מערכתיים.

בצה״ל ציינו כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026, והוא מהווה נדבך מרכזי בתהליכי הלמידה וחיזוק המוכנות המבצעית של הצבא.

במערכת הביטחון הדגישו כי צה״ל ימשיך בשימור ובחיזוק הכשירות להתמודדות עם האתגרים הביטחוניים במרחב ועם המשימות המבצעיות העומדות בפניו.