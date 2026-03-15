כיכר השבת
"לא מתכוונים לפגוע"

השיגורים הבלתי פוסקים מחיזבאללה: דובר צה"ל הוציא הודעת פינוי לשכונות הבאות

אביחי אדרעי, הוציא לפני זמן קצר הודעת אזהרה למספר שכונות הסובבות את בירת לבנון - ביירות, רגעים לפני שצה"ל תוקף שם כתגובה לירי הבלתי פוסק של חיזבאללה (חדשות ביטחון)

2תגובות
אביחי אדרעי (צילום: דובר צה"ל)

מבצע שאגת הארי: דובר צה''ל בערבית אביחי אדרעי, הוציא לפני זמן קצר (ראשון) הודעת פינוי למספר שכונות בסביבות העיר ביירות ב.

בהודעה נאמר: "אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים, ובמיוחד לתושבי השכונות הבאות: חארת חרייק, ע'וביירי, לילאקי, חאדאת, בורג' אל-בראג'נה, טהוויטאת אל-רדיר וצ'יה.

בהודעה נכתב: "צה"ל שב ומדגיש כי פעילות הטרור של מחייבת את צה"ל לפעול נגדו בכוח. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם. למען ביטחונכם, אנו קוראים לכם להתפנות מיד ולא לחזור לשכונות אלה עד להודעה חדשה".

עוד נכתב בהודעה: "צה"ל לא יהסס לפגוע בכל מי שיימצא בקרבת פעילי חזבאללה, מתקנים או נשק. אתם מסכנים את עצמכם ואת חייכם - לכן, התפנו את האזור באופן מיידי".

הודעת הפינוי

ארגון הטרור חיזבאללה פרסם אמש (מוצאי שבת) תיעוד של שיגור נחיל כטב"מים מדרום לבנון ביום שני האחרון, שנטען כי יעדם היה מחנה ציפורית בגליל התחתון. 

בתיעוד נראית מלאכת השיגור כפי שהיא מבוצעת על ידי חוליית מחבלים באזור מיוער בדרום לבנון.

שיגור נחיל הרחפנים
שיגור נחיל הרחפנים| צילום: צילום: חיזבאללה
שיגור נחיל הרחפנים (צילום: חיזבאללה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
למה צריך להודיע מידה כנגד מידה בלי הודעות מקדימות
מצפה לגאולה
1
לא יותר קל להודיע שיפנו את לבנון וזהו?
יאיא

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר