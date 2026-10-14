כוחות צה"ל ושב"כ השלימו השבוע שתי פעולות ממוקדות נגד ארגוני צדקה לא חוקיים ברמאללה וביטא, אשר שימשו כמסווה לפעילות ארגוני הטרור חמאס והחזית העממית. במהלך הפעולות נעצרו חמישה פעילים ששיתפו פעולה עם ארגוני הטרור, והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, הארגונים הוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות ושימשו כזרועות ארגוניות וכלכליות של ארגוני הטרור. הפעולות נועדו לחשוף את שיתוף הפעולה של הארגונים עם ארגוני הטרור ולמנוע את המשך פעילותם.

בפעילות משותפת של כוחות צה"ל ושב"כ, פשטו כוחות הביטחון מוקדם יותר השבוע על משרדי אגודת הצדקה 'אדאמיר' ברמאללה. במהלך הפעילות נעצרו מבוקשים והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות.

על פי הנמסר, אגודת הצדקה "אדאמיר" ממומנת על ידי כספי טרור ופועלת על מנת לספק עזרה משפטית למחבלי החזית העממית היושבים בכלא. חלק מהמחבלים שעובדים באגודה לקחו חלק בפיגוע במעיין דני ב-23 באוגוסט 2019, בו נרצחה רנה שנרב ז"ל.

בפעולה נוספת שבוצעה בשבועות האחרונים, פשטו כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ על משרדי "האגודה האיסלאמית לטיפול ביתומים" בעיירה יטא שבחטיבת יהודה. במהלך הפעילות נעצרו מבוקשים והוחרמו ממצאים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. העצורים והממצאים הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון.

האגודה, שהוכרזה כהתאחדות בלתי חוקית, שימשה כזרוע ארגונית וכלכלית של ארגון הטרור חמאס. הפעילות כללה העברת כספים לארגון הטרור ותמיכה במשפחות מחבלים ואסירים. מנהל האגודה ובכירים נוספים בה הינם מחבלים בארגון הטרור חמאס שאף נכלאו בעבר. האגודה משמשת כתשתית המבססת את מעמדו של ארגון הטרור ביטא תוך ניצול פעילותה האזרחית לכאורה.

במקביל, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, העביר מכתב דחוף לבכירים בקהילה הבינלאומית, שבו עדכן כי סוחרי הסקטור הפרטי הודיעו על הפסקת תיאום הכנסת הסחורות לרצועת עזה עד להודעה חדשה. ההחלטה התקבלה בעקבות מנגנון המיסוי הכפוי שמפעיל ארגון הטרור חמאס והתגברות האיומים כלפי סוחרים המסרבים להיענות לדרישותיו.

על פי דיווחים שהתקבלו, אתמול עצרו אנשי מנגנוני הביטחון של חמאס את בנו של אחד הסוחרים והעבירו אותו לכלא עבאס, בעקבות סירוב הסוחר להיענות לדרישות המיסוי של הארגון. בעקבות האירוע והחשש לחייהם, הודיעו הסוחרים כי יפסיקו את התיאומים החל מהיום.

על פי דיווחי הסוחרים, חמאס דורש תשלום של כ-10,000 ש"ח עבור כל משאית סחורה הנכנסת לרצועה. המתאם הדגיש כי הסקטור הפרטי מהווה כ-50% מכלל המשאיות הנכנסות לרצועה מדי שבוע, וכי הפסקת פעילותו פוגעת ביכולתה של ישראל לעמוד ביעד של 600 משאיות ביום שנקבע במסגרת הסכם הפסקת האש.

כוחות הביטחון הבהירו כי ימשיכו לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, ויפעלו למצות את הדין עם כל מחבל הפועל במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.