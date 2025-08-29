מרחיבים את הלחימה לקראת הודעת פינוי: צה״ל מפסיק את ההפוגות היומיות בעיר עזה צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב ולהנחיות הדרג המדיני, החל מהיום לא תחול ההפוגה הטקטית-מקומית של הפעילות הצבאית על מרחב העיר עזה, אשר מהווה מרחב לחימה מסוכן (ביטחוני)