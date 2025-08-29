לקראת הודעת פינוי: צה״ל מפסיק את ההפוגות היומיות בעיר עזה

צה״ל הודיע הבוקר (שישי) על הפסקת ההפוגות הטקטיות-מקומיות בעיר עזה, לקראת מעבר לשלב לחימה מתקדם בעיר. בצה״ל ציינו כי המרחב מוגדר אזור לחימה מסוכן, וכי יימשכו בו התמרון והפעילות ההתקפית נגד ארגוני הטרור - לצד תמיכה במאמץ ההומניטרי ברצועה.
בהודעת דובר צה"ל נכתב: "בהתאם להערכת המצב ולהנחיות הדרג המדיני, החל מהיום (שישי) בשעה 10:00 לא תחול ההפוגה הטקטית-מקומית של הפעילות הצבאית על מרחב העיר עזה, אשר מהווה מרחב לחימה מסוכן".
"צה"ל ימשיך לתמוך במאמץ ההומניטרי ברצועה, במקביל להמשך התמרון והפעילות ההתקפית נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל", הוסיף דו"צ.
על פי התכנון, בשבוע הבא תופץ הודעת פינוי רחבה לתושבי העיר עזה בדרישה לעבור לדרום הרצועה, כחלק מהיערכות צה״ל למבצע רחב בעיר.
דובר צה״ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, הדגיש בפנייה לתושבים כי ישנם אזורים פנויים בדרום, במחנות המרכז ובמוואסי, וכי המעבר דרומה ילווה בהרחבת הסיוע.
במקביל, מתאם פעולות הממשלה בשטחים מסר כי צה״ל נערך להרחבת הפעילות בעיר עזה וכי בצד המהלכים הצבאיים ננקטים צעדים להגדלת היקף הסיוע בדרום הרצועה: הקמת בתי חולים שדה נוספים, הכנסת ציוד רפואי והכשרת אזורי מחסה.
עוד נמסר כי בימים הקרובים יושלמו שני מתחמי חלוקת מזון חדשים שיופעלו בידי קרן הסיוע האמריקנית (GHF).
ההפוגות היומיות הונהגו לפני כחודש למספר שעות בכל יום באזורים שבהם צה״ל לא פעל - ובהם אל-מוואסי, דיר אל-בלאח וחלקים בעיר עזה, כדי לאפשר כניסת והפצת סיוע במסדרונות מאובטחים. כעת, עם ביטול ההפוגות בעיר עזה והיערכות לפינוי אוכלוסייה דרומה, מסמנות הרשויות בישראל מעבר לשלב הבא בלחימה.
