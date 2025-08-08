כיכר השבת
צה"ל השמיד מתחמי שיגור לשטח הארץ ומסתורי מחבלים ברצועה

צק"ח 401 ורוכב שמיים השמידו את המשגר ממנו שוגרה רקטה לניר עם | כוחות אוגדה 36 ממשיכים את פעילותם במרחב חאן יונס, שם השמידו תשתית תת קרקעית וחיסלו חוליות מחבלים (ביטחוני)

1תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

כוחות בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ"ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי .

כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בצפון רצועת עזה. אתמול (חמישי) יחידת רוכב שמיים וצוות הקרב של חטיבה 401 תקפו והשמידו את מתחם השיגור החמוש שממנו שוגרה רקטה לעבר ניר עם.

כתוצאה מהתקיפה זוהו פיצוצים המעידים על הימצאות מספר רקטות מוכנות לשיגור לעבר מדינת ישראל.

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 36 ממשיכים את פעילותם במרחב חאן יונס, שם השמידו תשתית תת קרקעית וחיסלו חוליות מחבלים אשר היוו איום על הכוחות.

חטיבת האש 282 השמידה מחסן אמצעי לחימה ושטח כינוס למחבלי ה.

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 99 פועלים בצפון הרצועה לאיתור והשמדת תשתיות מעל ומתחת לקרקע. חטיבת האש (990) תקפה ביממה האחרונה מבנים שאיימו על כוחותינו במרחבים שג'אעיה וזיתון.

בדרום רצועת עזה, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול וביממה האחרונה הכוחות השמידו מספר תשתיות טרור ואיתרו מספר פירים.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

0 תגובות

1
הורגים אותם כמו כלבים חמאס מבין רק כוח ..... מי שחושב להפסיק את המלחמה ללא כוח ביטחוני ישראלי בעזה יקח בחשבון שישלם עוד 7.10 ועוד 7.10 ועוד 7.10 עד שיבין שחייב לעשות טיפול שורש .
שינדלר

