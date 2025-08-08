צה"ל השמיד מתחמי שיגור לשטח הארץ ומסתורי מחבלים ברצועה

( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ"ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בצפון רצועת עזה. אתמול (חמישי) יחידת רוכב שמיים וצוות הקרב של חטיבה 401 תקפו והשמידו את מתחם השיגור החמוש שממנו שוגרה רקטה לעבר ניר עם. כתוצאה מהתקיפה זוהו פיצוצים המעידים על הימצאות מספר רקטות מוכנות לשיגור לעבר מדינת ישראל.

( צילום: דובר צה"ל )

כוחות אוגדה 36 ממשיכים את פעילותם במרחב חאן יונס, שם השמידו תשתית תת קרקעית וחיסלו חוליות מחבלים אשר היוו איום על הכוחות.

חטיבת האש 282 השמידה מחסן אמצעי לחימה ושטח כינוס למחבלי החמאס.

( צילום: דובר צה"ל )

כוחות אוגדה 99 פועלים בצפון הרצועה לאיתור והשמדת תשתיות מעל ומתחת לקרקע. חטיבת האש (990) תקפה ביממה האחרונה מבנים שאיימו על כוחותינו במרחבים שג'אעיה וזיתון.

בדרום רצועת עזה, כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול וביממה האחרונה הכוחות השמידו מספר תשתיות טרור ואיתרו מספר פירים.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )