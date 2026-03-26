כוחות חטיבה 5, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 ("עוצבת הגליל"), ממשיכים בימים אלו בפעילות מבצעית עצימה בגבול הצפון, שמטרתה הרחבת מרחב האבטחה והגנה קדמית על תושבי קו העימות.

הלוחמים, שפועלים בשטח מורכב ומיוער, רשמו בשבוע האחרון שורה של הישגים מבצעיים משמעותיים אל מול ניסיונות ההתבצרות של ארגון הטרור חיזבאללה.

במהלך אחת הפעילויות חוסלו למעלה מ-30 מחבלי חיזבאללה. כשליש מהם – כ-10 מחבלים – השתייכו ליחידת העילית 'כוח רדואן', הכוח המיומן ביותר של הארגון שייעודו המרכזי הוא חדירה לשטח ישראל.

חיסול המחבלים התבצע בשילוביות קטלנית שמאפיינת את הלחימה המודרנית: סגירת מעגלים מהירה בין כוחות הקרקע לחיל האוויר, ירי מדויק של טנקים, פעילות צלפים כירורגית ושימוש נרחב ברחפני תקיפה ואיסוף.

באחד המקרים, זיהו לוחמי החטיבה מספר מחבלים שפעלו מתוך מבנה צבאי במרחב. דקות ספורות לאחר הזיהוי, הוכוון כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה והשמיד את החוליה בעודה נערכת לפעולה.

לצד חיסול הכוח האנושי, הכוחות מתמקדים בפירוק היכולות הלוגיסטיות והצבאיות של חיזבאללה. במהלך הסריקות אותרו והושמדו עשרות תשתיות טרור, בהן עמדות תצפית מוסוות, בונקרים תת-קרקעיים ומחסני אמצעי לחימה.

במצבורים שנחשפו נמצאו טילי נ"ט מתקדמים, מטעני חבלה, תחמושת רבה וציוד לחימה אישי של מחבלי הארגון. בצה"ל מבהירים כי חשיפת המצבורים הללו מסכלת באופן ישיר תוכניות התקפיות שהיו עשויות לצאת אל הפועל בחסות המעורבות האיראנית במרחב.

הפעילות של חטיבה 5 היא חלק ממערכה רחבה יותר שנועדה להשיב את הביטחון לצפון המדינה ולאפשר את חזרת התושבים לבתיהם. מדובר צה"ל נמסר כי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה, שבחר להצטרף למערכה ולפעול בשירות האינטרס האיראני. "לא נאפשר כל פגיעה באזרחי מדינת ישראל ונוסיף להרחיב את מרחב האבטחה ככל שיידרש", נמסר.