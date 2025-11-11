תיעוד מהשמדת המתחם ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות חטיבה 769 השמידו בשלשום (שני) מספר מבנים ששימשו כתשתיות טרור בכפר חולא שבדרום לבנון.

כמו כן, בפעילות שהתבצעה בחודש שעבר באותו המרחב, הכוחות איתרו ונטרלו אמצעי לחימה ומטענים ישנים שאוחסנו במבנים אלו. במערכת הביטחון הדגישו כי: "המצאותן של תשתיות אלו מהוות הפרה של ההסכם בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על שטח מדינת ישראל".

מצעי הלחימה והמטענים שאותרו בחודש שעבר ( צילום: דובר צה"ל )

כזכור, שלושה בכירים לבנוניים ושני בכירים ישראלים אמרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי ישראל דורשת מהצבא הלבנוני חיפושים בבית–בית אחר נשק חיזבאללה בדרום המדינה, אך ההנהגה הצבאית בלבנון דוחה את הצעד מחשש להסלמה פנימית ולחבלה באסטרטגיה לנטרול הארגון.

על פי הדיווח, הדרישה עלתה בשבועות האחרונים, והצבא הלבנוני מדגיש כי הסריקות הקיימות, הכוללות ערוצים טבעיים, יערות ועמקים, מספקות כבר את התוצאה הרצויה – איתור יותר מ‑50 מנהרות, מאות כלי נשק וכ‑50 טילים מונחים.

אחד הבכירים אמר: "דורשים מאיתנו לבצע חיפושים בבתים, ולא נעשה זאת. אנחנו לא נלך לפי דרישותיהם".

מנגד, בכירים בלבנון חוששים שגם אם הצבא יבצע את הדרישה, "ישראל תמשיך לשנות את התנאים ותיצור סיכון מתמיד להחמרת המצב". עם זאת, הצבא מדווח על הקמת מחסומים ואמצעים שמונעים תנועת נשק חופשית בדרום.