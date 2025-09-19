אחרי הפיגוע: הרמטכ"ל הנחה על הפסקת מעבר השיירות מירדן לעזה

( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר קיים היום (שישי) תחקיר ראשוני בזירת הפיגוע שאירע אמש במעבר אלנבי, בהשתתפות מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, ראש אגף התכנון, אלוף אייל הראל, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אנשי רשות שדות התעופה ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל הנחה על הפסקת מעבר השיירות מירדן לעזה עד לסיום התחקיר והפקת הלקחים. לאחר מכן, הרמטכ"ל קיים הערכת מצב וסיור במוצב "ינשוף" עם מפקד אוגדה 96, תא"ל אורן שמחה, מפקד חטיבת הבקעה והעמקים ומפקדים נוספים.

"אתמול נרצחו כאן שניים מחיילינו", אמר הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, "זה אירוע חמור וקשה, נתחקר אותו לעומקו ונפיק ממנו את הלקחים. בחודשים האחרונים, הקמנו אוגדה ייעודית בגבול המזרחי, אנו מחזקים ונמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול זה".

"גם לאחר האירוע הקשה אתמול", המשיך הרמטכ"ל, "עלינו לזכור כי שיתוף הפעולה האסטרטגי-ביטחוני עם ירדן תורם רבות לצה"ל ויש לשמר אותו. צה"ל פעל השבוע במספר רב של זירות בהגנה ובהתקפה. אנחנו לפני תקופת החגים, תקופה בה נדרש להמשיך להיות דרוכים וחזקים בהגנה והתקפה בכלל הזירות. אנחנו נהיה בכל מקום שנידרש בכדי למנוע פגיעה באזרחי מדינת ישראל. חיילי צה"ל עומדים על משמרתם כדי לאפשר לעם ישראל לחגוג את חגי תשרי בשלווה - זה התפקיד שלנו".