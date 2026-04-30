התביעה הצבאית הגישה כתב אישום חמור נגד קצין בכיר בצה"ל בדרגת רב-סרן, בגין עבירות של עזרה לאויב, לקיחת שוחד, הברחת טובין בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.

הקצין, ששירת בשירות קבע, נעצר לפני מספר חודשים בעקבות חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי, ימ"ר דרום של משטרת ישראל, היחידה לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת, ויחידת חקירות מכס. על פי כתב האישום, הנאשם תיאם מראש עם מספר אזרחים ישראלים - שנגדם הוגשו כתבי אישום נפרדים לבית המשפט המחוזי בחיפה - מתווה להברחת סחורות אסורות לרצועת עזה. ביום 10 בינואר 2026, הוביל הנאשם משאית עמוסה בסחורה מוברחת אל תוך הרצועה, כשהוא מנצל את תפקידו הצבאי ואת סמכויותיו באופן בוטה. המשאית שהוברחה כללה מגוון רחב של סחורות אסורות: מכשירי טלפון ניידים, סיגריות, מצברים לרכב, אופניים חשמליים, מחשבים ניידים, נתבי רשת ועוד - בשווי כולל של מיליוני שקלים. במשאית נהג אזרח ישראלי, כשהנאשם נוסע לפניו ברכב צבאי ומלווה אותו לאורך כל הדרך. על פי האישום, הקצין עקף באופן מכוון את מנגנוני הבידוק והפיקוח במעבר, תוך שהוא מנצל את סמכויותיו ומציג מצג שווא בפני חיילים וקצינים לפיו מדובר בפעילות מבצעית לגיטימית. לאחר חציית הגבול, הותיר הנהג את המשאית ברצועת עזה וחזר לישראל יחד עם הנאשם.

הכנסת אזרח ישראלי לרצועה

בהמשך, הכניס הנאשם את האזרח הישראלי פעם נוספת לרצועת עזה דרך המעבר, כדי להשלים את העברת הסחורה. האזרח הוביל את המשאית אל תוך רצועת עזה ונותר שם מספר ימים, עד אשר הוצא ממנה בעזרת הגורמים השותפים להברחה.

כתב האישום מפרט כי הנאשם ביצע את המעשים כשהוא יודע שהסחורה מוכנסת לרצועת עזה באופן בלתי מורשה וללא פיקוח, וכי היא עלולה להגיע לידי ארגוני טרור ובהם חמאס ולסייע לפעילותם. עוד מצוין באישום כי הנאשם ידע או עצם עיניו לאפשרות, שהכנסת אזרח ישראלי לרצועת עזה עלולה גם היא לסייע לאויב.

"רואים בחומרה רבה"

צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל הדגישו בהודעה משותפת כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, המגלמת סיכון לביטחון המדינה בכלל, וביתר שאת מקרים בהם מעורבים משרתי צה"ל בשירות סדיר או מילואים. "כל גופי האכיפה ימשיכו לפעול לחקירת אירועים מעין אלו ומיצוי הדין עם המעורבים במעשים מסוג זה", נמסר.

כזכור, בחודשים האחרונים נחשפו מספר פרשיות הברחות חמורות לרצועת עזה, ביניהן המקרה של בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, שהואשם בהברחת סיגריות לרצועה בזמן שירות המילואים שלו. במקרה נוסף, נחשפה רשת הברחות שהפעילה רחפנים תעשייתיים ענקיים להברחת נשק מירדן ומצרים.