הרמטכ״ל מינה את ראש אכ״א לפיקוד זמני על הפרקליטות הצבאית

דובר צה״ל הודיע כי על רקע התפתחויות משמעותיות בחקירת פרשת הדלפת הסרטון ממחנה "שדה תימן", קיבל הרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר החלטה חריגה: להטיל על ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא, לפקד בשלב זה גם על הפרקליטות הצבאית.

על פי ההודעה, האלוף בר כליפא יעסוק אך ורק במישור הפיקודי, לצד תפקידו באכ״א. במקביל, יוגדר בהקדם ממלא מקום מקצועי שינהל את הסוגיות המשפטיות עד כניסתו לתפקיד של הפצ״ר החדש, איתי אופיר.

בצה״ל ציינו כי נעשים מאמצים לקדם את כניסתו של הפצ״ר המיועד לתפקיד "בהקדם האפשרי".

דובר צה״ל הוסיף כי הרמטכ״ל "רואה חשיבות עליונה בייצוב הפרקליטות הצבאית ובהבטחת תפקודה הרציף והמקצועי" - בזמן שהחקירה ממשיכה לעורר סערה במערכת הצבאית והמשפטית.