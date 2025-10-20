תרגיל צבאי רחב היקף מתקיים השבוע במרחב הגליל, לכל אורך הגבול עם לבנון – ביישובים, במרחב החוף ובעורף. מדובר בתרגיל הגדול ביותר בצפון מאז תחילת המלחמה, והוא נועד לבחון את כשירות הכוחות ולהיערך לתרחישים ביטחוניים מורכבים.
במסגרת התרגיל, המתפרש מהגליל המערבי ועד אצבע הגליל, יתורגל שיתוף פעולה רב-זרועי בין כוחות היבשה, האוויר והים. בין היתר יתבצעו תרגילים המדמים הגנה על יישובים, מענה לחדירות מחבלים, התמודדות עם רחפני נפץ ותגובה מהירה לאיומים מיידיים בשטח.
במהלך ימי התרגיל נשמעים פיצוצים ומורגשת תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב צבאיים, כלי טיס וכלי שיט. בנוסף, ייעשה שימוש באמצעי דימוי אויב, פירוטכניקה, מצנחי רחיפה ורחפנים.
מצה"ל נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי מדובר בתרגיל שנקבע מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית לשנת 2025. עוד צוין כי צה"ל יעדכן את התושבים במקרה של אירוע אמת.
