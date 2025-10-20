כיכר השבת
צפו בתיעוד מהשטח

התרגיל הגדול בצפון מאז סיום המלחמה: כולל ניסיונות חדירה של חיזבאללה

במהלך השבוע מתקיים תרגיל נרחב בצפון הארץ, מהגליל המערבי ועד אצבע הגליל, שבמסגרתו יתורגלו תרחישים של חדירת מחבלים, רחפני נפץ והגנת יישובים. בצה"ל מדגישים: מדובר בתרגיל מתוכנן, אין חשש לאירוע ביטחוני (צבא)

תרגיל צבאי מהשנה האחרונה (צילום: צה"ל)

תרגיל צבאי רחב היקף מתקיים השבוע במרחב הגליל, לכל אורך הגבול עם לבנון – ביישובים, במרחב החוף ובעורף. מדובר בתרגיל הגדול ביותר בצפון מאז תחילת המלחמה, והוא נועד לבחון את כשירות הכוחות ולהיערך לתרחישים ביטחוניים מורכבים.

במסגרת התרגיל, המתפרש מהגליל המערבי ועד אצבע הגליל, יתורגל שיתוף פעולה רב-זרועי בין כוחות היבשה, האוויר והים. בין היתר יתבצעו תרגילים המדמים הגנה על יישובים, מענה לחדירות מחבלים, התמודדות עם רחפני נפץ ותגובה מהירה לאיומים מיידיים בשטח.

תרגיל חדירה של חיזבאללה באמצעות מצנחי רחיפה (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

במהלך ימי התרגיל נשמעים פיצוצים ומורגשת תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב צבאיים, כלי טיס וכלי שיט. בנוסף, ייעשה שימוש באמצעי דימוי אויב, פירוטכניקה, מצנחי רחיפה ורחפנים.

מ נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי מדובר בתרגיל שנקבע מראש כחלק מתוכנית האימונים השנתית לשנת 2025. עוד צוין כי צה"ל יעדכן את התושבים במקרה של אירוע אמת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

