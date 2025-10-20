תרגיל צבאי מהשנה האחרונה ( צילום: צה"ל )

תרגיל צבאי רחב היקף מתקיים השבוע במרחב הגליל, לכל אורך הגבול עם לבנון – ביישובים, במרחב החוף ובעורף. מדובר בתרגיל הגדול ביותר בצפון מאז תחילת המלחמה, והוא נועד לבחון את כשירות הכוחות ולהיערך לתרחישים ביטחוניים מורכבים.

במסגרת התרגיל, המתפרש מהגליל המערבי ועד אצבע הגליל, יתורגל שיתוף פעולה רב-זרועי בין כוחות היבשה, האוויר והים. בין היתר יתבצעו תרגילים המדמים הגנה על יישובים, מענה לחדירות מחבלים, התמודדות עם רחפני נפץ ותגובה מהירה לאיומים מיידיים בשטח.

תרגיל חדירה של חיזבאללה באמצעות מצנחי רחיפה ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )