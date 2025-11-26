כיכר השבת
מנקים את השטח מטרור

"חמש אבנים": צה"ל יצא למבצע רחב היקף וממושך | תיעודים ראשונים

כוחות הביטחון בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון החלו לפעול הלילה לסיכול טרור בצפון השומרון | זה צפוי להיות מבצע רחב היקף ומתמשך, שכולל הטלת סגר ואף שימוש במטוסי קרב, והוא נפתח בעקבות מידע מודיעני על ניסיונות התבססות של גורמי טרור במקום | צפו בתיעוד ראשון (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

תיעודים ראשונים ממבצע "חמש אבנים" שנפתח הלילה (בין שלישי לרביעי) בצפון השומרון, בעיקר ב"מחומש הכפרים" - ומכאן גם שם המבצע - מתפרסם הערב על ידי דובר .

זה מבצע אוגדתי רחב לסיכול טרור שמבוצע על ידי כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה לצד שב"כ ומג״ב.

המבצע החל בעקבות זיהוי מודיעיני מקדים של ניסיונות התבססות גורמי טרור והקמת תשתיות במרחב. כך מסר דובר צה"ל.

עם תחילת המבצע וטרם כניסת הכוחות לפעילות במרחב, חיל האוויר תקף מהאוויר לבידוד המרחב וכיתורו.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

לאחר התקיפות כוחות הביטחון החלו לפעול ולסרוק עשרות מבנים ולחקור חשודים. באחת הסריקות אותר חמ״ל מצלמות והוחרמו כספי טרור.

המבצע החל לאחר פעילויות של כוחות יחידת דובדבן, לוחמי הימ"מ וכוחות שב״כ, במהלכן חוסלו שלושה מחבלים אשר לקחו חלק בפיגועים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל", נמסר מצה"ל, שב"כ והמשטרה.

צפו בתיעודים.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

1
רמטכ"ל זמיר איל טעות בידך מנהיגות לא "לבנות מחדש " מנהיגות מבצע העם כלביא בשיתוף פעולה חיל אוויר . מנהיגות לסיים מלחמה 12 ימים להפציץ כור גרעיני פדרו בIran. מנהיגות להחזיר כל החטופים 738 ימים . מנהיגות להוביל שליטה מלאה צ.ה.ל בתוך יו"ש עזה ולבנון Iran להשמיד בטיל לתוך החלון מחבלים עם
ניסן גליל

