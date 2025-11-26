( צילום: דובר צה"ל )

תיעודים ראשונים ממבצע "חמש אבנים" שנפתח הלילה (בין שלישי לרביעי) בצפון השומרון, בעיקר ב"מחומש הכפרים" - ומכאן גם שם המבצע - מתפרסם הערב על ידי דובר צה"ל.

זה מבצע אוגדתי רחב לסיכול טרור שמבוצע על ידי כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה לצד שב"כ ומג״ב. המבצע החל בעקבות זיהוי מודיעיני מקדים של ניסיונות התבססות גורמי טרור והקמת תשתיות במרחב. כך מסר דובר צה"ל. עם תחילת המבצע וטרם כניסת הכוחות לפעילות במרחב, חיל האוויר תקף מהאוויר לבידוד המרחב וכיתורו.

לאחר התקיפות כוחות הביטחון החלו לפעול ולסרוק עשרות מבנים ולחקור חשודים. באחת הסריקות אותר חמ״ל מצלמות והוחרמו כספי טרור.

המבצע החל לאחר פעילויות של כוחות יחידת דובדבן, לוחמי הימ"מ וכוחות שב״כ, במהלכן חוסלו שלושה מחבלים אשר לקחו חלק בפיגועים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל", נמסר מצה"ל, שב"כ והמשטרה.

