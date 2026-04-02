במהלך חג ראשון של פסח השלים צה"ל גל תקיפות אווירי נרחב במסגרת מבצע "שאגת הארי", כאשר מטוסי קרב תקפו עשרות מטרות אסטרטגיות במרכז ומערב איראן, לצד פעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. התקיפות כללו פגיעה במערך הטילים האיראני, חיסול מפקדים בכירים ופגיעה במפקדות צבאיות ובתשתיות כלכליות של משטר הטרור.

על פי הנתונים שפרסם דובר צה"ל, במהלך היממה האחרונה השלים חיל האוויר כ-20 מטסי תקיפות במרכז ומערב איראן. במסגרת המטסים הללו, תקפו מטוסי הקרב יותר מ-50 אתרי שיגור ואחסון טילים בליסטיים, תוך שימוש ביותר מ-140 חימושים מדויקים. התקיפות מהוות המשך ישיר למערכה האווירית שצה"ל מוביל נגד מערכי הטילים של משטר האייתוללות. תקיפת מפקדות ניידות ומערך הטילים במסגרת המבצע, תקף חיל האוויר בהכוונת אמ"ן בסיס מרכזי של חיל היבשה במשמרות המהפכה, המהווה יחידה מרכזית של כוחות המשטר. כידוע, לאורך מבצע "שאגת הארי" תקף צה"ל באופן שיטתי מאות מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן, שיצאו מכלל שימוש. בעקבות ההשמדה המסיבית של מפקדות קבועות, זיהה צה"ל במהלך הימים האחרונים כי משטר הטרור האיראני החל למקם את מפקדותיו בקרונות ניידים. מפקדי המשטר החלו לפעול מתוך הקרונות הניידים, בניסיון להתחמק מהתקיפות הישראליות. בגל התקיפות האחרון, תקף צה"ל מפקדה ניידת כאשר בתוכה פעלו מפקדים בכירים של המשטר, והתקיפה המדויקת פגעה במפקדה בזמן שהייתה מאוישת.

לצד המטרות במרחב טהרן, הותקף גם אתר אחסון טילים בליסטיים של יחידת הטילים במרחב טבריז. התקיפה מהווה חלק מהמאמץ המתמשך של צה"ל לפגיעה במערך הטילים של המשטר. בתיעוד שנחשף, ניתן לראות כיצד מטוס קרב מסוג "אדיר" (F-35i) זיהה משגר טילים בליסטיים באתר אחסון במרכז איראן, ומיד לאחר הזיהוי המשגר הותקף בדיוק רב.

חיסול מפקד מפקדת הנפט ופגיעה כלכלית

במסגרת התקיפות, חיסל צה"ל את מפקד מפקדת הנפט - מפקדה שעקפה סנקציות בינלאומיות למכירת נפט ומימון המשטר. התקיפות כללו גם פגיעה במפקדות צבאיות שבהן המשטר האיראני מימן את הכוחות החמושים והשלוחים שלו בכל האזור. על פי הערכות בצה"ל, הנזק לשיקום שהתקיפות השמידו מוערך במיליארד דולרים.

יצוין כי התקציב הממשלתי של איראן לשנה הפרסית 1404 (מרץ 2025-מרץ 2026) עומד על כ-58.7 מיליארד דולר, כאשר תקציב הביטחון עומד על כ-15.85 מיליארד דולר - כ-27% מסך התקציב הכולל. במקום להשקיע בפיתוח תשתיות, חינוך ורפואה, משאבים אלו נוצלו לייצור נרחב ומתמשך של אמצעי לחימה וטילים.

משטר הטרור האיראני מעביר לארגון הטרור חיזבאללה כמיליארד דולר בשנה, כאשר בשנת 2025 בלבד הסכום אף עלה והגיע לכ-2 מיליארד דולר. לארגון הטרור חמאס ולארגוני טרור נוספים ברצועת עזה וביהודה ושומרון המשטר מעביר מאות מיליוני דולרים מדי שנה, ולמשטר החות'י מועברים מאות מיליוני דולרים בכסף מזומן, אמצעי לחימה וסחורות.

פעילות קרקעית בלבנון - חיסול עשרות מחבלים

במקביל לתקיפות באיראן, המשיכו כוחות צה"ל בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, במהלך החג חוסלו יותר מ-40 מחבלים על ידי הכוחות מהקרקע ומהאוויר. לוחמי סיירת נחל התקלו פנים אל פנים עם מחבל וחיסלו אותו, כאשר בהתקלות נפגעו קל שני לוחמים.

כוחות חטיבת גבעתי איתרו עשרות אמצעי לחימה, כולי RPG, משגרי נ"ט, מסחניות ונשקים ארוכים, וחיסלו את המחבלים שהחזיקו בהם. במהלך סריקות לאיתור תשתיות טרור, זיהו לוחמי יחידת האיסוף 869 שני מחבלים שירו לעבר כוחות צה"ל, וכוחות צה"ל וטנקים השיבו באש וחיסלו אותם תוך דקות מרגע הזיהוי.

בנוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי זיהו שתי חוליות מחבלים במרחב הפעילות, ותוך דקות בודדות מרגע הזיהוי פתחו בירי ארטילרי מדויק וחיסלו שישה מחבלים. כוחות צה"ל גם תקפו והשמידו במרחב עמדת תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה, שנועדה למעקב אחר כוחות צה"ל ולתיאום פעולות טרור נגד היישובים בצפון.

הפעילות הממוקדת של צה"ל ממשיכה במסגרת מבצע "שאגת הארי" להרחבת ההגנה הקדמית על יישובי הצפון ולפגיעה ביכולות הצבאיות והכלכליות של משטר הטרור האיראני ושלוחיו באזור.