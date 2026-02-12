"כשל ערכי חמור": המילואימניקים שהימרו על חיי אדם

בעקבות הגשת כתב האישום נגד אנשי מילואים ואזרח בחשד לשימוש במידע צבאי מסווג לצורך הימורים באתר פולימרקט, פרסם דובר צה"ל הערב (חמישי) תגובה רשמית חריפה. "צה"ל רואה בחומרה רבה כל מעשה המסכן את ביטחון המדינה, ובפרט שימוש במידע מסווג ביותר לשם השגת רווח אישי", נמסר מהדוברות.

כזכור, בפעילות משותפת של שב"כ, ימ"ר ארזים במלמ"ב ומשטרת ישראל, נעצרו לאחרונה מספר חשודים שהואשמו כי הרוויחו מאות אלפי שקלים מהימורים על מבצעים צבאיים. החקירה התמקדה בלפחות ארבעה מקרים הקשורים למלחמת "עם כלביא" מול איראן, שבהם אותם גורמים ידעו לחזות בדיוק מדהים את מועד התקיפות הישראליות.

בהודעה הרשמית הדגיש דובר צה"ל: "מדובר בכשל ערכי חמור ובחציית קו אדום ברורה, שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי צה"ל והמצופה ממשרתיו". הדוברות הבהירה כי כלפי כל גורם שיימצא מעורב בפעולות מסוג זה יינקטו הליכים פליליים ופיקודיים.

יחד עם זאת, צה"ל הקל במעט את החששות הביטחוניים: "נבהיר כי על פי ממצאי החקירה לא נגרמה פגיעה מבצעית באירוע הנוכחי". עם זאת, הודגש כי "צה"ל לא ישלים עם התנהלות מסוג זה", וכי בעקבות האירוע ננקטו צעדים והנהלים יחודדו בכלל יחידות צה"ל.