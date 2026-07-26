הפיגוע המזעזע ביום שישי: צה"ל אטם את בית המחבל מכפר תל • צפו

כוחות צה"ל השלימו הבוקר (ראשון) את אטימת ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני במרחב כפר תל שבחטיבת שומרון, בו נפלו רס"ן יובל עזרא הי"ד ורס"ר (במיל') בניהו מלט הי"ד. האטימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית, כצעד מקדים להריסה המלאה של הבית.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעולה מהווה המשך ישיר למיפוי המפורט שבוצע ביממה האחרונה על ידי כוחות צה"ל ושב"כ בפיקוד חטיבת שומרון. המחבל חוסל מיד לאחר ביצוע הפיגוע על ידי כוחות הביטחון שהגיעו לזירה, והנשק שנחטף הוחזר לידי כוחות הביטחון.

היערכות להריסה מלאה

כוחות הביטחון ממשיכים בהליכים המשפטיים והמבצעיים לקראת הריסה מלאה של הבית. ההחלטות בעניין ההריסה יתקבלו בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהליך סדור, הכולל את כלל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות. זאת בהתאם למדיניות שנקבעה בעקבות פיגועי טרור קטלניים ברחבי יהודה ושומרון.

7 דקות מאיראן: הסג'יל המאיים ואגרוף המחץ של ישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:35

במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב השומרון, הכוללת מעצרי מבוקשים, תיחקור חשודים ואיתור אמצעי לחימה. הפעילות מתמקדת בכפרים שבהם זוהתה פעילות טרור מוגברת, במטרה למנוע פיגועים נוספים ולסכל תשתיות טרור באזור.

הפיגוע הקטלני ותגובת המערכת

כזכור, בפיגוע שהתרחש בסוף השבוע במרחב כפר תל נפלו שני חללי צה"ל: רס"ן יובל עזרא הי"ד, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש בחיל התותחנים, ורס"ר (במיל') בניהו מלט הי"ד, בן 32 מיצהר, מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים. בניהו מלט הי"ד היה תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות של היישוב.

בעקבות הפיגוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו על שורת צעדים נרחבת, הכוללת הריסה מיידית של בית המחבל ופעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור. צה"ל הכריז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה והחל בהיערכות לפעילות מבצעית נרחבת.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב עם מפקד פיקוד המרכז וראש אמ"ץ, במהלכה הנחה על תגבור רחב של כוחות לחיזוק ההגנה במרחב ותפיסת כל המחבלים שהיו מעורבים באירוע. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב השומרון במסגרת פעילות מבצעית אינטנסיבית.

דובר צה"ל מסר כי "כוחות צה״ל ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל". הפעילות המבצעית צפויה להימשך בימים הקרובים, עם דגש על איתור תשתיות טרור ומניעת פיגועים נוספים.