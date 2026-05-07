לוחם צה"ל נוסף נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון

טנק צה"ל בתצפית הרחפן של חיזבאללה - רחפן סיב אופטי ( צילום: ד"ש )

לוחם צה"ל נוסף נפצע אתמול (רביעי) באורח קשה בדרום לבנון, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה. במקביל, שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל באותו אירוע.

הלוחמים הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם. על פי דובר צה"ל, מדובר באירוע נוסף בסדרת התקיפות באמצעות רחפני נפץ שמבצע ארגון הטרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח. האיום המתמשך של רחפני הנפץ רחפני הנפץ הפכו לאחד האיומים המרכזיים עימם מתמודדים כוחות צה"ל בזירה הצפונית. כידוע, ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בכלים אלו באופן שיטתי לתקיפת כוחותינו, תוך ניצול יכולותיהם לחדור למטרות בדיוק רב. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל עובד על פתרונות טכנולוגיים ומבצעיים להתמודדות עם האיום. בין היתר, נבחנת אפשרות לצייד לוחמים בתחמושת מיוחדת המתפצלת לכדוריות ברזל, שנועדה להגדיל את טווח הפגיעה ברחפנים. התחמושת כבר הוכיחה את יעילותה בזירות לחימה אחרות בעולם.

הרמטכ״ל אייל זמיר היום בלבנון ( צילום: דו"צ )

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר אתמול (רביעי) בדרום לבנון בגזרת אלח'יעם, במסגרת סיור מבצעי שכלל הערכת מצב עם בכירי פיקוד הצפון והמפקדים הנלחמים בשטח. הביקור התמקד בהמשך הפעילות המבצעית להסרת איומי חיזבאללה מעל יישובי הצפון.

נקודת המוקד בביקור הייתה סיור בתשתית תת-קרקעית של חיזבאללה שנחשפה על ידי כוחות צה"ל. המנהרה, שנמצאה בעומק של כ-25 מטרים מתחת לפני הקרקע, הייתה חבויה מתחת לחנות בגדי ילדים שנראתה תמימה לחלוטין מעל הקרקע.

"סיירנו במנהרת טרור של חיזבאללה, בעומק של כ-25 מטרים מתחת לחנות בגדי ילדים שנראית תמימה מעל הקרקע", הסביר הרמטכ"ל. "זוהי עוד הוכחה לכך שחיזבאללה משתמש במרחב האזרחי לביצוע פעולות טרור בחסות האוכלוסייה. אתם פועלים באופן שיטתי לאיתור והשמדת תשתיות אלו".

בדבריו למפקדים הנלחמים, הבהיר הרמטכ"ל את המשימה המרכזית: "כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ממשיכים לפעול למימוש משימת ההגנה על היישובים, להסרת כל סוגי האיומים ולהעמקת הפגיעה בחיזבאללה".

רא"ל זמיר הדגיש בפני המפקדים: "המשימה שלכם להסיר כל איום מעל יישובינו ומעל כוחותינו. כל יכולות צה"ל לרשותכם, אין לכם מגבלה בהפעלת הכוח לצורך כך, תמשיכו במשימה לאתר אויב במרחב ולהשמידו".

הרמטכ"ל ציין את ההישגים עד כה: "מתחילת מבצע 'שאגת הארי' חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה. ננצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בחיזבאללה ולהחלשתו המתמשכת".

יצוין כי בשעות הערב תקף צה"ל תקיפה ממוקדת בדאחייה שבביירות, וחיסל את מפקד כוח רדואן הבכיר של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ אישרו את המבצע, תוך הבהרה כי "לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח".