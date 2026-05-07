כיכר השבת
התקיפה ברצועה

"רק נפצע קשה": מנהיג חמאס מכחיש שבנו חוסל בתקיפה הישראלית 

מנהיג חמאס בעזה מכחיש את הדיווח על חיסול בנו המחבל עזאם אך מודה כי הוא נפצע באורח קשה בתקיפת צה"ל: "הקבוצה הותקפה בצורה אקראית" (צבא וביטחון)

מחבלים. האב ובנו

ח'ליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של ברצועת , מכחיש הבוקר (חמישי) את הדיווחים שפורסמו אמש על חיסול בנו עזאם. בריאיון לערוץ "אל-ג'זירה" טען כי בנו נפצע באורח קשה בתקיפה שהתבצעה בעיר עזה.

"מה ששמענו זה שבקבוצה שהותקפה בצורה אקראית נהרג עד לרגע זה חמזה א-שרבאטי, והבן שלי עזאם וקבוצה נוספת של אנשים נפצעו פצעים קשים", סיפר אל-חיה בריאיון.

אמש דווח כי התקיפה התבצעה בשכונת א-דרג' במזרח עיר עזה במהלך פעילות מבצעית של כוחות באזור. מקורות פלסטיניים אישרו אתמול את מותו של עזאם, אך כעת כאמור האב טוען כי הדיווח היה שגוי והוא נפצע באורח קשה.

ח'ליל אל-חיה, אביו של עזאם, משמש כראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה ונחשב לאחד הדמויות המרכזיות בהנהגת ארגון הטרור. אל-חיה נמצא בשלב הסופי של ההתמודדות על הנהגת חמאס, מול ח'אלד משעל, לקראת הבחירות הפנימיות שאמורות להתקיים בקרוב.

זו לא הפעם הראשונה שמשפחתו של אל-חיה נפגעת במהלך המלחמה. כזכור, בנו האחר של בכיר חמאס נהרג בתקיפה ישראלית בקטאר במהלך המלחמה. כשך.

צה"לחמאסעזהחאלד משעלמחבלי חמאסחליל אל-חיה

