החשש במערכת הביטחון ממעצרים אפשריים של חיילי צה"ל – סדירים ומילואימניקים – ברחבי העולם, הגיע לשיא מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. זאת, על רקע איומים של ארגונים אנטי־ישראליים המנסים לאסוף ראיות ולבנות תיקים משפטיים נגד חיילים ישראלים, במטרה להגיש בקשות מעצר במדינות שונות. כך דיווח העיתונאי אמיר בוחבוט באתר 'וואלה'.

עד כה לא נרשמו מקרים שבהם חייל צה"ל נעצר בחו"ל על רקע שירותו הצבאי או נפתחו נגדו הליכים משפטיים במדינה זרה בהקשר למלחמה. עם זאת, במערכת הביטחון מודים כי האיום "התעצם משמעותית" בתקופה האחרונה. גורמים בצה"ל התריעו:

"יש ארגונים ששמו לעצמם למטרה לבנות תיקים על חיילים ולהגיש נגדם תלונות. הם מחכים להזדמנות – למשל, חייל שנמצא במדינה זרה – וממהרים להגיש שם תלונה. יש מדינות שמספקות לכך מעטפת."

חיילי מילואים בסיכון גבוה יותר

לפי הדיווח ב'וואלה', בצה"ל מסבירים כי קל יותר לעקוב אחר חיילים בשירות סדיר, שמקבלים אישור יציאה מראש ממפקדיהם. לעומת זאת, חיילי מילואים יכולים לטוס לחו"ל ללא תיאום מוקדם – מה שמקשה על הרשויות לנטר ולהגן עליהם. כאשר מגיע מידע על שהיית חייל במדינה מסוימת, משרד החוץ וצה"ל פועלים לשכנע אותו לעזוב בהקדם ומספקים לו כלים וליווי לפי הצורך.

סיוע משפטי נרחב – על חשבון המדינה

כחלק מההיערכות, הוחלט להרחיב את המעטפת המשפטית: כל חייל שיועמד לדין בחו"ל יקבל עורך דין במימון המדינה. בנוסף, אם החייל מעדיף ייצוג מקומי פרטי – ישראל תישא גם בעלות זו בהתאם לתנאים.

הפרקליטות והסנגוריה הצבאית זיהו צורך להוסיף גם ליווי ישראלי צמוד.

הסנגורית הצבאית הראשית, אל"מ אופירה אלקבץ, הדגישה: "זיהינו שמול המציאות החדשה הזאת נדרשת מעטפת נוספת. מעבר לסנגור המקומי במימון המדינה, יהיה גם סנגור צבאי או אישי ללא עלות – שיגשר על פערי תרבות, שפה ואמון מול החייל ומשפחתו. צריך מישהו שיהיה נאמן רק לחייל, וישמור על האינטרסים האישיים שלו."

לדבריה, במקרי קיצון אף עלול להיווצר פער בין האינטרס המדינתי לאינטרס האישי של החייל, ולכן חיוני שהייצוג המשפטי יהיה כפול – גם מדינתי וגם אישי.