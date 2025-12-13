כיכר השבת
שבת סוערת ברצועה

דרום הרצועה: שני לוחמים נפצעו מפיצוץ מטען; מחבל שהתקרב לקו - חוסל

אחרי החיסול הדרמטי של מספר 2 בארגון הטרור חמאס, דובר צה"ל עדכן על שני אירועים נוספים שהתרחשו במהלך השבת - שני חיילים נפצעו מפיצוץ מטען ומחבל שהתקרב לקו הצהוב - חוסל (חדשות ביטחון)

פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

במהלך שבת קודש התרחש חיסול דרמטי של ראאד סעד, בכיר חמאס שהיה מאדריכלי השביעי באוקטובר, ובמקביל שני לוחמים נפצעו באורח קל וחוסל מחבל שהתקרב לקו הצהוב.

כפי שדווח מוקדם יותר הערב (מוצ"ש) צה"ל חיסל במערב את ראאד סעד- מספר 2 בארגון הטרור חמאס, לאחר שהתקבל מודיעין איכותי שעלה על הקרקע.

דובר צה"ל מסר: "שני לוחמי צה״ל במילואים נפצעו קל מוקדם יותר היום, כתוצאה מפיצוץ מטען במהלך פעילות לטיהור המרחב מתשתיות טרור בדרום רצועת עזה".

עוד הוסיף דובר צה"ל בהודעה: "הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו".

עוד עדכן דובר צה"ל: "אתמול (ו'), כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו שני מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו מחבל אחד במטרה להסיר את האיום".

צה"ל מסר עוד: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

