מכה כפולה בלב טהרן: צה"ל השמיד מפעלי טילי שיוט ימיים

במסגרת מבצע 'שאגת הארי', תקף חיל האוויר בימים האחרונים שני אתרים אסטרטגיים בלב טהרן ששימשו לייצור טילי שיוט ימיים מתקדמים. התקיפות בוצעו בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין ומספן המודיעין בחיל הים, ומהוות נדבך נוסף בהעמקת הפגיעה ביכולות הצבאיות של המשטר האיראני.

על פי הנתונים שפורסמו, האתרים שהותקפו פעלו בפיקוד ישיר של משרד ההגנה האיראני ושימשו את המשטר לפיתוח וייצור טילי שיוט ימיים ארוכי-טווח. מערכות אלו מאפשרות השמדה מהירה של מטרות ימיות ויבשתיות, ומהוות איום משמעותי על כוחות ימיים ויעדים אזרחיים כאחד.

התקיפות המשמעותיות פגעו באופן נרחב במערך טילי השיוט של איראן, וצפויות להשפיע לטווח ארוך על יכולת הייצור והפיתוח של המשטר. כידוע, טילי שיוט ימיים מהווים חלק מרכזי בארסנל האיראני ומשמשים גם את שלוחות המשטר באזור, כולל חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן.

מדובר בהמשך ישיר לגל התקיפות הנרחב שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד תשתיות הייצור הצבאיות של איראן. כפי שדווח, צה"ל תקף עד כה כ-3,000 מטרות של המשטר האיראני מאז החלה המלחמה, כולל מפקדות מודיעין, מחסני נשק ואתרי שיגור טילים בליסטיים.