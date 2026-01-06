צה"ל תקף אמש (שני) תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס במספר מרחבים בלבנון.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מספר מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים מעל ומתחת לקרקע ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל ולשיקום הארגון.

בנוסף, צה"ל תקף אתרים לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס בדרום לבנון ששימשו להתעצמות הארגון ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במערכת הביטחון ציינו כי: "האתרים שהותקפו מוקמו במרחבים אזרחיים, זוהי דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור באזרחי לבנון כמגן אנושי לפעילות טרור.

"טרם התקיפות ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, הכוללים אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור".

מדובר צה"ל נמסר: "פעילות ארגוני הטרור באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".