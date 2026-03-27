כיכר השבת
שאגת הארי

בטהרן, במערב איראן וביזד: צה"ל פגע במפעלי טילים, משגרים ותשתיות ימיות

במהלך הלילה הותקפו אתרי ייצור טילים בליסטיים, משגרים, מחסני טילים ומערכות הגנה אווירית ברחבי איראן. במקביל הותקף ביזד המתקן המרכזי לייצור טילים ומוקשים ימיים, המשמש את חיל הים האיראני (חדשות)

שאגת הארי: תקף לאורך הלילה שורת יעדים צבאיים ברחבי , במסגרת המשך המאמץ לפגוע במערכי הטילים והיכולות הימיות של המשטר.

במרחב טהרן הותקפו תשתיות ואתרים ששימשו לייצור אמצעי לחימה, בדגש על אתרי ייצור טילים בליסטיים. במערב איראן נמשכו התקיפות נגד מערכי האש, וכללו בין השאר משגרים ואתרי אחסון טילים שנחשבו לאיום על ישראל.

במקביל הותקף בעיר יזד האתר המרכזי באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים. מדובר במתקן המשמש לתכנון, פיתוח, הרכבה ואחסון של טילים מתקדמים המיועדים לשיגור מכלי שיוט, צוללות ומסוקים לעבר מטרות ימיות ניידות ונייחות.

בישראל מייחסים למתקן הזה חשיבות מיוחדת, משום שבו מפותחים חלק ניכר מהטילים והמוקשים הימיים של הכוחות הימיים האיראניים. התקיפה מצטרפת לחיסול צמרת חיל הים של משמרות המהפכה, ומעמיקה את הפגיעה ביכולת הייצור וההפעלה של המערך הימי.

בצה"ל אומרים כי הפעילות נועדה לצמצם את יכולות השיגור של איראן ולפגוע בתשתיות הייצור הצבאיות שבנתה לאורך שנים, תוך המשך הלחץ על מערך הטילים הבליסטיים שמופנה לעבר העורף הישראלי.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

