מבצע 'שאגת הארי'

צה"ל תקף באיראן 3,000 מטרות מאז החלה המלחמה | זה מה שהותקף הלילה

במהלך הלילה צה"ל תקף מעל 50 מטרות באיראן, כולל מפקדות מודיעין ומחסני נשק | עד כה תקף צה"ל  3,000 מטרות של המשטר האיראני (חדשות)

תקיפות באיראן (צילום: דובר צה"ל)

דובר מסר הבוקר (שלישי) כי צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, השלימו אתמול (שני) גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

במסגרת התקיפות, הותקפו מספר מפקדות מרכזיות של משטר הטרור האיראני, ובהן שתי מפקדות של ארגון המודיעין במשמרות המהפכה ומפקדה נוספת של מיניסטריון המודיעין האיראני.

במקביל, הותקפו מחסנים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה ומערכות הגנה אוויריות, זאת במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי .

כמו כן, לאורך הלילה חיל האוויר תקף בצפון ובמרכז איראן יותר מ-50 מטרות ובהן אתרים ששימשו לשיגור ואחסון טילים בליסטיים.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.

2
רק זה ארה"ב תקפו 8000 מטרות 3000 זה כלום צריך ליקרוע אותם
אוהב השם
1
שמישהו יסביר לי אחת ולתמיד מה זה נקרא לתקוף "מפקדות" חתיכת קרוואן שחיילים נטשו??
יוסי

