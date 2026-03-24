דובר צה"ל מסר הבוקר (שלישי) כי צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, השלימו אתמול (שני) גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

במסגרת התקיפות, הותקפו מספר מפקדות מרכזיות של משטר הטרור האיראני, ובהן שתי מפקדות של ארגון המודיעין במשמרות המהפכה ומפקדה נוספת של מיניסטריון המודיעין האיראני.

במקביל, הותקפו מחסנים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה ומערכות הגנה אוויריות, זאת במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

כמו כן, לאורך הלילה חיל האוויר תקף בצפון ובמרכז איראן יותר מ-50 מטרות ובהן אתרים ששימשו לשיגור ואחסון טילים בליסטיים.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.