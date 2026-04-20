כיכר השבת
למרות הפסקת האש | תיעוד

צה"ל תקף משגר טעון בדרום לבנון: "הסרת איום מיידי על יישובי הצפון"

כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה משגר טעון במרחב קלאוויה שבדרום לבנון • המשגר היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי ישראל | הפעולה בוצעה צפונית לקו ההגנה הקדמי (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד | צילום: צילום: דובר צה״ל
צפו בתיעוד (צילום: דובר צה״ל )

כוחות תקפו במהלך הלילה (בין ראשון לשני) משגר טעון ומוכן לשיגור במרחב קלאוויה שבדרום , צפונית לקו ההגנה הקדמי. על פי הודעת דובר צה"ל, המשגר היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ותקיפתו בוצעה למען הסרת האיום.

"המשגר הטעון היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, והותקף למען הסרת האיום", נמסר מדובר צה"ל. התקיפה מתווספת לשורה של פעולות שצה"ל מבצע בדרום לבנון במסגרת המאמץ להסיר איומים על יישובי הצפון.

בהודעה הודגש כי צה"ל ימשיך לנקוט באמצעים הנדרשים להגנה עצמית נגד איומים, תוך שמירה על בטחון אזרחי מדינת ישראל והכוחות הפרוסים בשטח. "צה"ל לא יאפשר סיכון לאזרחי ישראל ולוחמיו וינקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח את בטחונם", נכתב בהודעה.

כזכור, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל לפעול בכל העוצמה גם ביבשה וגם באוויר כדי להגן על חיילי צה"ל בלבנון מפני כל איום. "כל מבנה או ציר שחשודים בהכלת מטענים חייבים להיות מושמדים מייד", הדגיש שר הביטחון.

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו. הפעילות המבצעית נמשכת במטרה להבטיח את ביטחון יישובי הצפון ולמנוע כל נסיון של ארגוני הטרור לשגר רקטות או לבצע פעולות טרור נגד ישראל.

כיכר השבתצה"למשטרהחיזבאללהלבנוןהפסקת אש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר