כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה (בין ראשון לשני) משגר טעון ומוכן לשיגור במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי. על פי הודעת דובר צה"ל, המשגר היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ותקיפתו בוצעה למען הסרת האיום.

התקיפה מתווספת לשורה של פעולות שצה"ל מבצע בדרום לבנון במסגרת המאמץ להסיר איומים על יישובי הצפון.

בהודעה הודגש כי צה"ל ימשיך לנקוט באמצעים הנדרשים להגנה עצמית נגד איומים, תוך שמירה על בטחון אזרחי מדינת ישראל והכוחות הפרוסים בשטח. "צה"ל לא יאפשר סיכון לאזרחי ישראל ולוחמיו וינקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח את בטחונם", נכתב בהודעה.

כזכור, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל לפעול בכל העוצמה גם ביבשה וגם באוויר כדי להגן על חיילי צה"ל בלבנון מפני כל איום. "כל מבנה או ציר שחשודים בהכלת מטענים חייבים להיות מושמדים מייד", הדגיש שר הביטחון.

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו. הפעילות המבצעית נמשכת במטרה להבטיח את ביטחון יישובי הצפון ולמנוע כל נסיון של ארגוני הטרור לשגר רקטות או לבצע פעולות טרור נגד ישראל.