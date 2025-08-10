כיכר השבת
עם תרחישים מורכבים

ב־05:30 לפנות בוקר: צה"ל פתח בתרגיל פתע רחב היקף לבדיקת מוכנות המטכ"ל

בהובלת מבקר צה"ל ובתרחישי אמת רב־זירתיים, נבחנה כשירות מבצעית של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות – כולל לקחי 7 באוקטובר. הרמטכ"ל ביקר בתאי הפיקוד ובחן את תפקוד הכוחות בחיל האוויר ובחיל הים (צבא)

הרמטכ"ל זמיר בתרגיל (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל זמיר בתרגיל (צילום: דובר צה"ל)

תרגיל פתע רחב היקף בהובלת מבקר צה"ל נפתח הבוקר (א’) בשעה 05:30, במטרה לבחון את הכוננות והמוכנות המבצעית של המפקדה הכללית ושל המפקדות הראשיות בצה"ל. התרגיל, שנערך במתכונת חשאית וללא התרעה מוקדמת, כולל תרחישי אמת רב־זירתיים ונועד, בין היתר, ליישם לקחים מאירועי ה־7 באוקטובר.

בתרגיל משתתפים מרבית הגופים והמפקדות בצה"ל, ובהם גם יחידות מיוחדות. במסגרת המהלך הגיע הרמטכ"ל למוצב הפיקוד העליון, עבר בין תאי הפיקוד, קיים חיתוכי מצב ובחן את הפעלת המפקדות בתרחישים המדומים.

הרמטכ"ל זמיר בתרגיל (צילום: דובר צה"ל)
בנוסף, קיים הרמטכ"ל הערכות מצב בחיל האוויר ובחיל הים, יחד עם מפקדי הזרועות, כדי לעמוד מקרוב על רמת המוכנות המבצעית והיכולת להגיב לאירועים פתאומיים בזירות שונות.

במהלך התרגיל נבחנו תרחישים מורכבים שמדמים הסלמה ביטחונית, מעבר מהיר ממצב שגרה לחירום ותפקוד המפקדות המטכ"ליות והמרחביות בזמן אמת.

נציגי מבקר צה"ל פרוסים בבסיסי צה"ל השונים, שם הם מתרגלים את כלל הכוחות ובוחנים את כשירותם לפעולה מיידית במקרה של עימות רב־חזיתי.

