הרמטכ"ל זמיר בתרגיל ( צילום: דובר צה"ל )

תרגיל פתע רחב היקף בהובלת מבקר צה"ל נפתח הבוקר (א’) בשעה 05:30, במטרה לבחון את הכוננות והמוכנות המבצעית של המפקדה הכללית ושל המפקדות הראשיות בצה"ל. התרגיל, שנערך במתכונת חשאית וללא התרעה מוקדמת, כולל תרחישי אמת רב־זירתיים ונועד, בין היתר, ליישם לקחים מאירועי ה־7 באוקטובר.

בתרגיל משתתפים מרבית הגופים והמפקדות בצה"ל, ובהם גם יחידות מיוחדות. במסגרת המהלך הגיע הרמטכ"ל למוצב הפיקוד העליון, עבר בין תאי הפיקוד, קיים חיתוכי מצב ובחן את הפעלת המפקדות בתרחישים המדומים.

