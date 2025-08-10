תרגיל פתע רחב היקף בהובלת מבקר צה"ל נפתח הבוקר (א’) בשעה 05:30, במטרה לבחון את הכוננות והמוכנות המבצעית של המפקדה הכללית ושל המפקדות הראשיות בצה"ל. התרגיל, שנערך במתכונת חשאית וללא התרעה מוקדמת, כולל תרחישי אמת רב־זירתיים ונועד, בין היתר, ליישם לקחים מאירועי ה־7 באוקטובר.
בתרגיל משתתפים מרבית הגופים והמפקדות בצה"ל, ובהם גם יחידות מיוחדות. במסגרת המהלך הגיע הרמטכ"ל למוצב הפיקוד העליון, עבר בין תאי הפיקוד, קיים חיתוכי מצב ובחן את הפעלת המפקדות בתרחישים המדומים.
בנוסף, קיים הרמטכ"ל הערכות מצב בחיל האוויר ובחיל הים, יחד עם מפקדי הזרועות, כדי לעמוד מקרוב על רמת המוכנות המבצעית והיכולת להגיב לאירועים פתאומיים בזירות שונות.
במהלך התרגיל נבחנו תרחישים מורכבים שמדמים הסלמה ביטחונית, מעבר מהיר ממצב שגרה לחירום ותפקוד המפקדות המטכ"ליות והמרחביות בזמן אמת.
נציגי מבקר צה"ל פרוסים בבסיסי צה"ל השונים, שם הם מתרגלים את כלל הכוחות ובוחנים את כשירותם לפעולה מיידית במקרה של עימות רב־חזיתי.
