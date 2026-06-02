צה"ל פרסם היום (שלישי) אזהרת פינוי דחופה וממוקדת לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון, לקראת אפשרות להרחבת הפעילות המבצעית באזור הנחשב למעוז מרכזי של ארגון הטרור חיזבאללה. האזהרה הופצה בערבית דרך דובר צה"ל בכלי התקשורת וברשתות החברתיות.

"למען ביטחונכם עליכם להתפנו מבתיכם באופן מיידי ולעבור צפונה לנהר א-זהראני", נכתב בהודעה הרשמית שפורסמה. צה"ל הבהיר לאוכלוסייה האזרחית כי ארגון הטרור משתמש בהם כמגן אנושי: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו". נבטיה - מעוז חיזבאללה בדרום לבנון העיר נבטיה, השוכנת בדרום לבנון, מהווה מרכז פעילות מרכזי של ארגון הטרור חיזבאללה. האזהרה מגיעה בעקבות פעילות מבצעית מתמשכת של צה"ל בדרום לבנון, במסגרתה חוסלו עד כה מאות מחבלים והושמדו אלפי תשתיות טרור. חיזבאללה באבל: חוסל "איש השרירים" מהארגון שייצג את לבנון בעולם דני שפיץ | 09:41 כפי שדיווחנו בכיכר השבת, אוגדה 146 השלימה לאחרונה סבב לחימה שלישי בדרום לבנון, במהלכו חוסלו יותר מ-550 מחבלים והושמדו למעלה מ-2,700 תשתיות טרור. הפעילות המבצעית כוללת חיסול מחבלים, השמדת מחסני נשק ותשתיות תת-קרקעיות.

המשוואה החדשה: "דין הדאחייה כדין יישובי הצפון"

אזהרת הפינוי מתבצעת על רקע המדיניות החדשה שחשף שר הביטחון ישראל כ"ץ השבוע. כפי שפרסמנו, השר כ"ץ הבהיר כי ישראל יצרה משוואה חדשה: "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל". על פי דבריו, אם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, צה"ל יפנה ויתקוף את רובע הדאחייה השיעי בביירות.

התוצאות המיידיות של המדיניות החדשה היו דרמטיות: 600 אלף תושבים התפנו מרובע הדאחייה בביירות מתוך 950 אלף, ונוצר לחץ כבד על חיזבאללה ועל ממשלת לבנון. ארצות הברית תיקפה את העיקרון והודיעה עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים הנוגעים בדבר.

דבריו של שר הביטחון | צילום: צילום: נטע דבח, משרד הביטחון

הלחימה נמשכת צפונית לליטאני

במקביל לאזהרת הפינוי, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון. אתמול חיסלו כוחות חטיבת גבעתי שלושה מחבלים שפעלו לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו, ואיתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל רקטות ורחפנים מוכנים לשיגור.

רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאיום קטלני על לוחמי צה"ל. רק לפני מספר ימים נפגעו לוחמים מרחפן נפץ באזור בית הלל, והם אושפזו במרכז הרפואי "זיו" בצפת. הפעילות המבצעית נמשכת במטרה להשמיד את תשתיות הטרור ולמנוע איומים נוספים על כוחותינו ועל אזרחי ישראל.

יצוין כי צה"ל פועל באזור זה במסגרת מבצע רחב היקף שכולל כיבוש מבצר הבופור וטיהור המרחב מתשתיות טרור. המבחן למדיניות ההגנה על היישובים יתברר בימים הקרובים - אם ייפסק הירי על היישובים הישראלים, או אם יימשך הירי ויחייב תגובה נוספת.