דרמה ביטחונית בדרום הארץ בעקבות מטח איראני לעבר המדינה השכנה ממזרח: דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) בשעת צהרים הודעה לפיה זוהו שיגורים משטח איראן לעבר העיר עקבה שבירדן. בהמשך הופעלו אזעקות בעיר - ופיצוצים נשמעו גם באילת.

העיר הירדנית, השוכנת לחופו של מפרץ אילת, צמודה באופן ישיר לשטח מדינת ישראל ולישובים ישראליים באזור הערבה והדרום. בשל הקרבה הגאוגרפית המיידית הזו, במערכת הביטחון מביעים חשש כבד מפני זליגות של שברי יירוט או מיירטים עצמם, ואף נפילות ישירות בשטח הארץ כתוצאה מהירי האיראני המסיבי.

בצבא הבהירו כי לאור ההתפתחויות והערכת המצב בשטח, ייתכן מאוד שיופעלו התרעות ואזעקות באזורים שונים בדרום הארץ. המדיניות הרשמית של צה"ל כרגע היא שבמידה ותתקבל התרעה באזור מגוריהם, על האזרחים להיכנס באופן מיידי למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד לקבלת הודעה חדשה, שכן מדובר באירוע דינמי הנמצא בעיצומו.

"ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי", נמסר מדובר צה"ל. "בעקבות כך, ייתכן ויופעלו התרעות בדרום הארץ, במידה ותתקבל התרעה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכות המצב, הציבור יעודכן בהתאם".

יצוין כי התקפות איראניות לעבר מרחב ירדן או שימוש במרחב האווירי הירדני לביצוע ירי מהווים איום ישיר על ישראל, בייחוד על העיר אילת וישובי חבל אילות הסמוכים לעקבה במרחק של קילומטרים ספורים בלבד. באירועים קודמים מסוג זה, שברי יירוט של טילי הגנה אווירית או שברים של הטילים התוקפים נפלו לא פעם בשטחים פתוחים ואף בנויים באזור הערבה, מה שמחייב את כוחות הביטחון לנקוט במשנה זהירות.

מוקדם יותר היום דווח כי הרשויות בירדן פינו לחלוטין את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר הנופש והמשלוחים עקבה. כך לפי שגרירות ארצות הברית בירדן. יצויין כי הירדנים (לפי דיווח באלג'זירה) הכחישו את הפינוי.

הפינוי הדחוף בוצע בעקבות מידע מודיעיני ממוקד, אשר הוגדר על ידי גורמים רשמיים כ"איום קונקרטי ואמין". מיד לאחר הפינוי, שגרירות ארצות הברית בעמאן פרסמה הודעה חריגה ודחופה המופנית לכל האזרחים האמריקנים השוהים בממלכה ההאשמית. בהודעה נאמר באופן חד-משמעי כי יש להימנע לחלוטין מהגעה לנמל התעופה או לנמל הימי בעקבה, וכן להתרחק מכל הבסיסים הצבאיים ברחבי ירדן.

בישראל עוקבים בדריכות רבה אחר ההתפתחויות בגבול, שכן כל אירוע ביטחוני בעקבה משפיע באופן ישיר על מרחב אילת והערבה.

ההתפתחויות הדרמטיות סמוך לגבול הישראלי מגיעות שעות ספורות בלבד לאחר הודעה קשה של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום), אשר אישר כי שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף מוגדר כנעדר, כתוצאה ממתקפה איראנית ישירה לעבר בסיס צבאי בירדן.

מדובר בחללים הראשונים של צבא ארצות הברית מאז חודשו קרבות הלחימה באזור. גורמים רשמיים בוושינגטון ששוחחו עם כלי תקשורת בארצות הברית ציינו כי מעבר לשני ההרוגים, עשרות חיילים אמריקנים נפצעו בדרגות שונות בימים האחרונים כתוצאה מגלי התקיפות התכופים. המתקפה הקטלנית התרחשה לפי הדיווחים בבסיס חיל האוויר הירדני "מואפק א-סלטי", מתקן אסטרטגי שבו הוצבה בעבר גם מערכת ההגנה האווירית האמריקנית המתקדמת THAAD, שנפגעה אף היא בסבבי לחימה קודמים.

במערכת הביטחון האמריקנית והאזורית מביעים דאגה עמוקה מהיכולות הטכנולוגיות שהפגינו האיראנים במתקפה האחרונה. מומחים צבאיים ציינו כי מדובר בטילים מהירים במיוחד בעלי יכולת תמרון גבוהה בעת ההתקרבות למטרה, דבר המקשה על מערכות ההגנה המערביות ליירטם ביעילות. החשש המרכזי בוושינגטון הוא כי המשטר בטהרן זוכה לסיוע טכנולוגי ומודיעיני צמוד מצד מעצמות כגון רוסיה או סין, במטרה לשפר את דיוק הפגיעות בנכסים אמריקניים רגישים. מנגד, ברשתות התקשורת המזוהות עם המשטר האיראני מיהרו לחגוג את התוצאות, והפיצו צילומי לוויין שלדבריהם מוכיחים כי המתקפה החריבה האנגרים המשמשים להכנת מטוסי קרב בבסיס האמריקני.

התגובה האמריקנית לא איחרה לבוא, וצבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נרחב באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. חילופי האש העזים הללו גרמו הבוקר להפעלת אזעקות וצופרי הרגעה גם במדינות השכנות כוויית ובחריין, מה שממחיש את פוטנציאל ההתלקחות של האירוע לכדי מלחמה אזורית כוללת. ירדן, שנחשבת לבת ברית אסטרטגית של המערב, של ארצות הברית ושותפה ביטחונית שקטה של ישראל, מוצאת את עצמה בחזית הלחימה, והאיום הישיר על עקבה מעורר דריכות רבה במערכת הביטחון הישראלית בשל הסמיכות הגיאוגרפית המיידית לאילת והחשש מזליגת ירי או מתקיפות כטב"מים וטילים לעבר שטח ישראל.

בעקבות ההסלמה המהירה, מחלקת המדינה האמריקנית החליטה להעלות את רמת הכוננות לרמה הגבוהה ביותר ופרסמה אזהרת מסע גלובלית לכל רחבי העולם, לצד אזהרה ממוקדת למזרח התיכון הכוללת את ירדן וישראל באופן מפורש. האמריקנים נקראו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו בשל פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה ובשל החשש שמתקנים דיפלומטיים יהפכו ליעדי תקיפה. הציבור האמריקני והבינלאומי הוזהר מפני שיבושי תנועה קשים, ביטולי טיסות המוניים וסגירה אפשרית של מרחבים אוויריים באזור בטווח הזמן המיידי, דבר שמשפיע כבר כעת על לוחות הטיסות במזרח התיכון.