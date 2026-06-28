זרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה באיראן פרסמה היום (ראשון) סרטון וידאו רשמי המתעד, לדבריה, את מתקפת הטילים הבליסטיים והכטב"מים המשולבת שבוצעה בשעות הבוקר המוקדמות לעבר יעדים אסטרטגיים של צבא ארצות הברית במפרץ הפרסי.

על פי הדיווח האיראני, היעדים המרכזיים של התקיפה היו בסיס חיל האוויר האמריקני "עלי אל-סאלם" הממוקם בכווית, וכן מפקדת הצי החמישי של חיל הים האמריקני הפועלת מבחריין. התיעוד שהופץ ברשתות מציג את רגעי השיגור הדרמטיים ומלווה במסרים מאיימים המכוונים ישירות נגד הנוכחות האמריקנית במזרח התיכון.

הסרטון נפתח בהצגת כרזות תעמולה רשמיות של משמרות המהפכה, הנושאות כיתוב באנגלית ובפרסית, ובהן איומים ישירים על הממשל האמריקני לפיהם ההישג היחיד של המלחמה יהיה הגדלת הכנסותיהם של יצרני ארונות קבורה וכיסאות גלגלים עבור החיילים האמריקנים.

מיד לאחר מכן, מציג התיעוד את הפעילות המבצעית בשטח, כאשר נראים שיגורים ליליים מסיביים של טילים בליסטיים קצרי טווח ומדויקים מסוג "פאתח-110". הטילים נראים כשהם פורצים מתוך משגרי קרקע, מותירים שובלי אש ועשן כבדים בשמי הלילה, ונעים במהירות עצומה לעבר מטרותיהם. בחלקו האחרון של הסרטון נראים הבזקי אור ופיצוצים בשמיים, ככל הנראה של הטילים או של מערכות יירוט, כאשר ברקע נשמעים קולותיהם של פעילים הזועקים קריאות "אללה אכבר" עם כל שיגור ופגיעה.

טיל ה"פאתח-110" שנראה בסרטון הוא טיל בליסטי קרקע-קרקע מונחה בדיוק גבוה, הנמצא בשימוש נרחב על ידי איראן וארגוני הפרוקסי שלה באזור, והוא נחשב לאחד הכלים המרכזיים בארסנל של משמרות המהפכה ליצירת הרתעה מול בסיסים מערביים. התקיפה הנוכחית לעבר בסיס חיל האוויר בכווית ומפקדת הצי החמישי בבחריין מהווה עליית מדרגה משמעותית בעימות האזורי, שכן שני המתקנים הללו נחשבים לעורק החיים המרכזי של הפעילות המבצעית והימית האמריקנית במפרץ הפרסי. בעוד התיעוד האיראני נועד להציג עוצמה צבאית ודיוק מבצעי, במערכת הביטחון הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ומנסים לאמוד את היקף הנזק והנפגעים בפועל כתוצאה מהמטח הכבד.