שלושה שבועות לתוך המלחמה - ופרטים חדשים על מכת הפתיחה המוצלחת בבוקר פרוץ המלחמה נחשפים הערב (רביעי) על ידי חיל האוויר.

בלב ההיערכות למכת הפתיחה, שבה חוסלו עשרות בכירי משטר, עמד המודיעין שסופק בידי אמ"ן - ולפיו הבכירים האיראנים מתכנסים בבוקר שבת במתחם בטהרן הבירה. כדי להצליח בתקיפה נדרש צה"ל להחליט באיזה רגע בדיוק לתקוף.

אלא שבצה"ל שיערו, כך דווח ב'וואלה', על סמך אירועי עבר, כי הישיבות של הצמרת האיראנית מתחילות רובן באיחור של כארבעים דקות בממוצע. האיחור הזה, שנלקח בחשבון, שולב בחישובים שהובילו להחלטה על שעת השי"ן - אז הומטרו הפצצות.

קרוב ל-200 מטוסים שתתפו ב"מטס בראשית" הייחודי, שפתח את המלחמה. במכת הפתיחה חוסל בין היתר המנהיג העליון עלי חמינאי, לצד עשרות בכירי משטר נוספים.

עוד דווח, כי במסגרת ההיערכות למבצע עמדה שאלת תנאי מזג האוויר. למזג האוויר יש השלכה על כמות הדלק שכל טייס זקוק לו ולרבדים נוספים שונים בעת הטיסה.

משכך חיל האוויר ביצע מאמצים גדולים לנתח מבעוד ועד את מזג האוויר הצפוי בדרך לאיראן ובחזרה ממנה. חזאים בכירים בחיל האוויר ניתחו כ-70 מערכות מגופים שונים ואיתרו חלון הזדמנויות אופטימלי עבור הטייסים.

מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, קיבל לפי הדיווח את ההמלצה במלואה, וההחלטה התבררה כנכונה בשעת מכת הפתיחה.