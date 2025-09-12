כיכר השבת
על משמר ביטחון ישראל

המבצע המיוחד בסוריה: כך סוכלו תשתיות הטרור האיראני

בחודשים האחרונים, כוחות צה"ל עצרו מספר חוליות שפעלו בהכוונת יחידה 840 האיראנית, שמטרתן פיגועים נגד ישראל. בין העצורים פעילים מרכזיים מסוריה ולבנון, חלקם נחשפו למניפולציות והונאה מצד המפעילים (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה"ל בסוריה (צילום: דובר צה"ל)

במהלך החודשים האחרונים ביצעו כוחות סדרת מבצעים בסוריה במטרה לפגוע בזרועות של כוח קודס האיראני. בפעולות נעצרו מספר חוליות שפעלו בהכוונת יחידה 840 – יחידת המבצעים המיוחדים של כוח קודס – והועברו לחקירת גורמי הביטחון.

בין העצורים נמנים פעילים מרכזיים כמו זידאן אל-טוויל ומוחמד אל-קריאן, שנעצרו בחודשים מרץ ואפריל. בנוסף, אותרו והושמדו מחבלים לבנונים – קאסם סלאח אל-חוסייני ומוחמד שועייב – שפעלו בשם היחידה והיו מעורבים בהברחת אמצעי לחימה מאיראן לאזור יהודה ושומרון ולחזית הצפונית.

מחקירת העצורים עולה כי חלקם גויסו ללא ידיעת זהות המפעילים, תוך שימוש בהונאה ושוחד כספי – דפוס פעולה מוכר של כוח קודס שמנצלים מצוקות אזרחיות למטרות טרור.

צה"ל והשב"כ ממשיכים לפעול בנחישות ובמיקוד נגד יחידה 840 ויתר זרועות הציר האיראני, במטרה לסכל כל ניסיון לפגיעה בביטחון מדינת ישראל ובאזרחיה, הן בארץ והן בחו"ל.

מבנה יחידה 840 (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר