על משמר ביטחון ישראל המבצע המיוחד בסוריה: כך סוכלו תשתיות הטרור האיראני בחודשים האחרונים, כוחות צה"ל עצרו מספר חוליות שפעלו בהכוונת יחידה 840 האיראנית, שמטרתן פיגועים נגד ישראל. בין העצורים פעילים מרכזיים מסוריה ולבנון, חלקם נחשפו למניפולציות והונאה מצד המפעילים (צבא וביטחון)