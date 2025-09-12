המבצע המיוחד בסוריה: כך סוכלו תשתיות הטרור האיראני

במהלך החודשים האחרונים ביצעו כוחות צה"ל סדרת מבצעים בסוריה במטרה לפגוע בזרועות טרור של כוח קודס האיראני. בפעולות נעצרו מספר חוליות שפעלו בהכוונת יחידה 840 – יחידת המבצעים המיוחדים של כוח קודס – והועברו לחקירת גורמי הביטחון.
בין העצורים נמנים פעילים מרכזיים כמו זידאן אל-טוויל ומוחמד אל-קריאן, שנעצרו בחודשים מרץ ואפריל. בנוסף, אותרו והושמדו מחבלים לבנונים – קאסם סלאח אל-חוסייני ומוחמד שועייב – שפעלו בשם היחידה והיו מעורבים בהברחת אמצעי לחימה מאיראן לאזור יהודה ושומרון ולחזית הצפונית.
מחקירת העצורים עולה כי חלקם גויסו ללא ידיעת זהות המפעילים, תוך שימוש בהונאה ושוחד כספי – דפוס פעולה מוכר של כוח קודס שמנצלים מצוקות אזרחיות למטרות טרור.
צה"ל והשב"כ ממשיכים לפעול בנחישות ובמיקוד נגד יחידה 840 ויתר זרועות הציר האיראני, במטרה לסכל כל ניסיון לפגיעה בביטחון מדינת ישראל ובאזרחיה, הן בארץ והן בחו"ל.
