האיום המודיעיני נגד ישראל עולה מדרגה: קבוצת התקיפה האיראנית "הנדלה" פרסמה היום (שבת) פרטים אישיים מקיפים על עובדים ישראלים בדרגים שונים בתעשיות ביטחוניות לכאורה.

הפרסום הפומבי, המהווה חציית קו אדום, כלל תמונות אישיות, שם מלא, תפקיד מקצועי, וכן מספר טלפון, חשבון מייל ומקום מגורים. מעל לכל פרט אישי מופיע הכיתוב הדרמטי: "מבוקש! פרס 10,000 דולר", וזאת בתמורה למידע ש"יוביל ישירות לתפיסתם" של אותם עובדים.

ההסלמה: פרס כספי על אנשי מדע

פרסומי קבוצת התקיפה האיראנית מצטרפים להסלמה נוספת שנרשמה אתמול, כאשר אתר אנטי-ישראלי אנונימי הציע פרס כספי גבוה – בסך עשרות אלפי דולרים – עבור רצח מדענים ואנשי אקדמיה ישראלים.

באתר זה מוצגת רשימה ארוכה של אנשי אקדמיה ומדענים יחד עם כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם, ונטען כי יש לפגוע בהם פיזית בשל "שיתוף פעולה עם הכיבוש". על חלק מהשמות נטען באופן חמור במיוחד כי הם "אשמים ברצח ילדים". נכון לעכשיו, גורמי הביטחון בודקים מי עומד מאחורי הפעלת האתר המסוכן.

גורמים ביטחוניים מבהירים כי פרסום פומבי של פרטים אישיים ואיומים ברורים על חייהם של עובדים בתעשיות רגישות, מהווה טרור דיגיטלי מובהק וניסיון לערער את הביטחון האישי והתעשייתי בישראל. הנושא נמצא בבדיקה מעמיקה במערכת הביטחון והגנת הסייבר, כדי למנוע ניצול המידע המסוכן שפורסם.