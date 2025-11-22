כיכר השבת
טרור דיגיטלי

קבוצת האקרים איראנית מפרסמת פרטים על עובדי תעשיות ביטחוניות ומציעה פרס כספי לאיתורם

קבוצת האקרים איראנית מוכרת פרסמה ברשת החברתית X סדרה של פוסטים חריגים, שבהם חשפה לטענתה פרטים אישיים על עובדים ישראלים בתעשיות ביטחוניות. הקבוצה אף הציעה פרס כספי של 10,000 דולר עבור כל מידע שיוביל לאיתור העובדים. מדובר בפעילות סייבר איראנית חריגה במיוחד המכוונת נגד עובדי ביטחון ישראלים.

פרס על ראש הישראלים (צילום: צילום מסך אתר איראני)

האיום המודיעיני נגד ישראל עולה מדרגה: קבוצת התקיפה האיראנית "הנדלה" פרסמה היום (שבת) פרטים אישיים מקיפים על עובדים ישראלים בדרגים שונים בתעשיות ביטחוניות לכאורה.

הום הפומבי, המהווה חציית קו אדום, כלל תמונות אישיות, שם מלא, תפקיד מקצועי, וכן מספר טלפון, חשבון מייל ומקום מגורים. מעל לכל פרט אישי מופיע הכיתוב הדרמטי: "מבוקש! פרס 10,000 דולר", וזאת בתמורה למידע ש"יוביל ישירות לתפיסתם" של אותם עובדים.

ההסלמה: פרס כספי על אנשי מדע

פרסומי קבוצת התקיפה האיראנית מצטרפים להסלמה נוספת שנרשמה אתמול, כאשר אתר אנטי-ישראלי אנונימי הציע פרס כספי גבוה – בסך עשרות אלפי דולרים – עבור רצח מדענים ואנשי אקדמיה ישראלים.

באתר זה מוצגת רשימה ארוכה של אנשי אקדמיה ומדענים יחד עם כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם, ונטען כי יש לפגוע בהם פיזית בשל "שיתוף פעולה עם הכיבוש". על חלק מהשמות נטען באופן חמור במיוחד כי הם "אשמים ברצח ילדים". נכון לעכשיו, גורמי הביטחון בודקים מי עומד מאחורי הפעלת האתר המסוכן.

גורמים ביטחוניים מבהירים כי פרסום פומבי של פרטים אישיים ואיומים ברורים על חייהם של עובדים בתעשיות רגישות, מהווה טרור דיגיטלי מובהק וניסיון לערער את הביטחון האישי והתעשייתי בישראל. הנושא נמצא בבדיקה מעמיקה במערכת הביטחון והגנת הסייבר, כדי למנוע ניצול המידע המסוכן שפורסם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר