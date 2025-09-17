רגע היסטורי במערך ההגנה: מערכת הלייזר 'אור איתן' בדרך לפעולה

מערכת הלייזר אור איתן ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון. )

מערכת הלייזר ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון. )

משרד הביטחון וחברת רפאל הודיעו היום (רביעי) על סיום פיתוח מערכת הלייזר רב־העוצמה להגנה אווירית – שתיקרא "אור איתן". המערכת, שמהווה פריצת דרך טכנולוגית עולמית, צפויה להיקלט בצה"ל עד לסוף השנה ולהוות נדבך מרכזי במערך ההגנה הרב־שכבתי של ישראל.

במהלך סדרת ניסויים שהתקיימה בשדה ניסוי בדרום הארץ, המערכת הדגימה יכולות יירוט מבצעיות מלאות – והשמידה בהצלחה מגוון איומים, בהם רקטות, פצצות מרגמה וכלי טיס בלתי מאוישים. מדובר בשלב הסופי בתהליך הפיתוח, המכשיר את הקרקע לכניסתה הקרובה לשימוש מבצעי. את הפיתוח הובילה יחידת המחקר והפיתוח (מו"פ) במפא"ת שבמשרד הביטחון, בשיתוף חיל האוויר, רפאל, אלביט מערכות (שאחראית על מקור הלייזר), ותעשיות ביטחוניות נוספות. כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה | צפו בתיעוד מהמהלך הקרקעי ב. ניסני | 10:23 ניצני מהפך בעזה: חמולות מקומיות בוחרות להילחם בארגוני הטרור ב. ניסני | 19:40 המערכת נקראת "אור איתן" – על שמו של קצין אגוז סרן איתן אוסטר ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון, ואביו שהיה איש מפא"ת ולקח חלק ביוזמת הפרויקט. מערכת "אור איתן" צפויה להשתלב לצד "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ", ולהעניק לישראל יכולת ייחודית ליירוט איומים במהירות ובעלות שולית זניחה. ברפאל מדגישים כי המערכת מבוססת על טכנולוגיית "אופטיקה אדפטיבית" – שימוש חדשני מסוגו בעולם, המאפשר דיוק יוצא דופן ויציבות קרן הלייזר. בחודשים האחרונים כבר הופעלו בהצלחה מדגימים מבצעיים של המערכת, שביצעו עשרות יירוטים במלחמה. כעת, עם השלמת פיתוחה, ישראל נכנסת לעידן חדש של הגנה אווירית מבוססת לייזר.

שר הביטחון על הלייזר ( צילום: אלעד מלכה / משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ:

"השלמת יכולת היירוט בלייזר מציבה את ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית — נקודת ציון היסטורית למעטפת ההגנה שלנו. נמשיך לעשות הכל לשמור על ביטחון אזרחי ישראל."

מערכת הלייזר ( צילום: דוברות משרד הביטחון )

מערכת הלייזר ( צילום: דוברות משרד הביטחון )

מערכת הלייזר ( צילום: דוברות משרד הביטחון )

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם: "השלמת הפיתוח היא ציון דרך היסטורי: מערכת לייזר רב-עוצמה בשלה מבצעית ותשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי לשיפור היעילות והאינטגרציה."

ראש מפא"ת, ד"ר דני גולד:" 'אור איתן' מעידה על עליונות טכנולוגית והנדסית שנרכשה בשיתוף התעשיות; שילוב הלייזר יחד עם יירוטים טילים יחזק משמעותית את מעטפת ההגנה."

ראש מו"פ במפא"ת, תא"ל יהודה אלמקייס הזכיר: "השלמת היכולות מסמנת את תחילתו של עידן מערכות לייזר בשימוש נרחב — 'אור איתן' תהיה סנונית ראשונה לשילוב נשקי אנרגיה במערכי צה״ל."

יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ ציין: "רפאל המירה לייזר רב-עוצמה למערכת יירוט שלמה — פריצת דרך מבצעית שתשבור שוויון בשדה הקרב."

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן הוסיף: "סדרת ניסויים מוצלחת: 'אור איתן' תשנה את משוואת ההגנה — יירוט מהיר, מדויק ויעיל מבחינת עלות. המסירה למערכת הביטחון תתחיל בחודשים הקרובים."