הפרשן הבכיר מעריך: זה היה יעד התקיפה הדרמטי הלילה באיראן

שלב חדש במלחמה? הפרשן הצבאי הוותיק רון בן ישי העריך היום (שלישי) "בוודאות די גדולה" כי ארצות הברית בחרה באסטרטגיה של קבורת עבור האורניום המועשר שנותר בידי טהרן.

בטור שפרסם באתר Ynet העריך הפרשן כי במקום מבצע קרקעי מסובך ורווי נפגעים, שלפי דיווחים נשקל בתקופה האחרונה, נראה כי ממשל טראמפ החליט לנטרל את האיום - שמעסיק מאוד את האמריקנים והישראלים - באמצעות חסימה פיזית של הגישה לחומרים המסוכנים עמוק מתחת לאדמה.

החשש המרכזי בירושלים ובוושינגטון נובע מכמות של כ-440 ק"ג אורניום שהועשר לרמה גבוהה של 60%. מדובר בכמות קריטית, שכן שדרוג רמת ההעשרה ל-90% – הרמה הנדרשת לנשק גרעיני – הוא תהליך טכני מהיר יחסית שיכול להימשך שבועות בודדים בלבד. לפי ההערכות, מהכמות שצברה איראן ניתן לייצר ליבות עבור 11 פצצות גרעיניות, ובמאמץ נוסף אף להגיע לייצור פצצות מבצעיות של ממש.

לפי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), האורניום מאוחסן במנהרות עמוקות באתרים שהותקפו כבר בשנה שעברה במלחמת "12 הימים", בעיקר באיספהאן ובנתנז. תיעוד לוויין שחשף העיתון הצרפתי "לה מונד" מימי ערב מבצע "עם כלביא" ביוני 2025, הראה שיירת משאיות עם מכלים כחולים נכנסת למתקנים אלו. המומחים מעריכים כי מדובר בהעברה מכוונת של האורניום המועשר למעמקי האדמה כדי להגן עליו מפני תקיפות אוויריות ישראליות ואמריקניות.

בימים האחרונים גברו השמועות על מבצע קרקעי אפשרי להוצאת החומר, אולם מדובר במהלך מורכב הדורש למעלה מ-1,000 לוחמים, הקמת שדות תעופה מאולתרים לאספקה והבאת ציוד מכני הנדסי כבד לפריצת המנהרות החסומות. לנוכח הסיכון הגבוה לאבדות בנפש ושהייה ממושכת על אדמת איראן, נראה כי האמריקנים העדיפו את החלופה הכירורגית: הפצצת המעטפת של אתרי האחסון. כך כאמור מעריך הפרשן.