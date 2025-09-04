התרעה אחרונה: האולטימטום הישראלי שהועבר לחיזבאללה

חוף בלבנון ( צילום: שאטרסטוק )

המתיחות בצפון עולה מדרגה: העיתון הכוויתי "אלאנבאא" פרסם היום (חמישי) כי ישראל העבירה ללבנון מסר חד וברור – כל ניסיון מצד חיזבאללה לפתוח במתקפה ישירה נגד כוחות צה"ל, ייענה במתקפה חסרת תקדים על פני כל שטח לבנון.

לפי הדיווח, צה"ל מוכן לתקוף בו־זמנית לא פחות מ־120 מטרות צבאיות ותשתיות חיוניות – הן של חיזבאללה והן של המדינה הלבנונית עצמה. בהגדרה הישראלית ל"שטח לבנון" נכללים גם חוות שבעא והגדה המערבית של נהר הליטני, שטחים שביירות מתעקשת לראות בהם "כבושים". גורמים ביטחוניים מסרו למתווכים כי "כל פגיעה יזומה בחיילי צה"ל, גם אם תתרחש מעבר לגבול הרשמי, תגרור גל תקיפות שישנה את כללי המשחק".

מנהרת חיזבאללה ( צילום: יוסי זמיר , פלאש 90 )

הדיווח מגיע על רקע חודשים ארוכים של מתיחות רצופה בגבול הצפון: חילופי אש כמעט יומיומיים, הצהרות מאיימות משני הצדדים וניסיונות הדדיים לשמור על תנאי הפסקת האש מבלי לדרדר את המצב לעימות כולל. אולם, לפי גורמים מערביים – האיום החדש של ישראל מהווה סימן מובהק לשינוי כללי המשחק.

דיפלומטים מערביים הזהירו את ביירות כי כל פרובוקציה מצד חיזבאללה עלולה להוביל את לבנון כולה למערכה צבאית רחבה. למרות שבלבנון הרשמית שומרים על שתיקה, גורמים פוליטיים במדינה הודו בחשש: "האזהרות הללו עלולות להיות התחלה של עימות שממנו קשה יהיה לחזור אחורה".