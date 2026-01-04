אירוע חריג מאוד: שני אזרחים ישראלים חצו אתמול, יום שבת, את גבול ישראל ירדן ונכנסו בטעות לתוך שטר ירדן. כך חשף היום (ראשון) דובר צה"ל בהודעה פומבית שפרסם לתקשורת.

האזרחים נעצרו בידי כוחות הצבא הירדני זמן קצר לאחר שחצו את הגבול. בהמשך, לאחר התערבות מצד ישראל, שוחררו השניים ממעצר והוחזרו לשטח מדינת ישראל.

"צה"ל מדגיש כי חציית הגבול לירדן שלא דרך מעבר גבול מוסדר אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק", מסר דובר צה"ל.

כתב חדשות 12 ניצן שפירא דיווח כי בישראל ניסו לשמור את האירוע החריג מתחת לרדאר - כדי להביא לשחרור מהיר של הצעירים. רק לאחר שחרורם פרסם דובר צה"ל על התקרית.

בין ישראל וירדן נשמרים יחסי שיתוף פעולה. לפני כשבוע וחצי הורה הדרג המדיני לדרג הצבאי להחזיר לירדן את גופתו של המחבל עבד אל-קייסי שביצע לפני שלושה חודשים פיגוע ירי רצחני במעבר אלנבי.

שחרור גופת המחבל, כפי שדווח ב'כאן', מגיע לאחר שלפני כחודש הדרג המדיני הורה על פתיחה מחודשת של מעבר אלנבי שנסגר למשך כחודשיים מאז הפיגוע.

כזכור, לפני כשלושה חודשים, פתח המחבל אל-קייסי באש לעבר סא"ל (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו, לאחר מכן ירד מהמשאית ודקר אותם, השניים נפגעו באורח אנוש ובהמשך נקבע מותם.

המחבל שימש כנהג סיוע הומניטרי לרצועת עזה. יממה לאחר הפיגוע הגיע הרמטכ"ל, אייל זמיר, לזירה הקשה ואמר: "אתמול נרצחו כאן שניים מחיילינו. זה אירוע חמור וקשה, נתחקר אותו לעומקו ונפיק ממנו את הלקחים. "בחודשים האחרונים, הקמנו אוגדה ייעודית בגבול המזרחי, אנו מחזקים ונמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול זה. גם לאחר האירוע הקשה, עלינו לזכור כי שיתוף הפעולה האסטרטגי-בטחוני עם ירדן תורם רבות לצה״ל ויש לשמר אותו".