קצין צה"ל נפצע היום (חמישי) באורח קשה ונגד צה"ל נפצע באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית במרחב העיר ג'נין שבחטיבת המרחבית מנשה. כך הודיע דובר צה"ל.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המאוחרות, כאשר כוח מחטיבת מנשה פעל בתוך מחנה הפליטים בעיר. מיד לאחר הפיצוץ, פונו הקצין והנגד באופן מוסק ורכוב לקבלת טיפול רפואי דחוף בבית החולים, ובמקביל נמסרה הודעה רשמית למשפחותיהם על ידי גורמי הצבא המוסמכים.

מפרטים ראשוניים של תחקיר האירוע, אותם מפרסם הכתב הצבאי דורון קדוש, עולה כי הכוח הצבאי שפעל במחנה הפליטים ג'נין לא היה בתוך פעילות מעצרים שגרתית, אלא ביצע סיור הכנה מיוחד לקראת הקמת מוצב קבע מתוכנן של צה"ל בתוך עומק מחנה הפליטים.

מדובר בחלק משינוי התפיסה המבצעית באוגדת איו"ש, שמטרתה להגביר את האחיזה המבצעית במוקדי הטרור המרכזיים ביהודה ושומרון ולמנוע את שיקום התשתיות של הג'יהאד האסלאמי וחמאס במרחב.

עוד עולה מהתחקור בשטח כי במהלך הסיור המבצעי, זיהה הכוח חפץ חשוד שהונח בציר התנועה. אחד הלוחמים הרים את החפץ, ובשלב זה ככל הנראה הופעל והתפוצץ מטען החבלה רב-העוצמה שגרם לפציעתם של השניים.

הרמת חפצים חשודים בשטח עוין ובסביבה רוויית מטענים כמו מחנה הפליטים ג'נין נחשבת לאירוע חריג שנבדק כעת לעומק בדרגים הפיקודיים. בעקבות התקרית, כוחות ביטחון גדולים, מלווים באמצעים טכנולוגיים וכלבנים, ממשיכים לפעול בנקודה במטרה להשלים את תחקור הנסיבות המדויקות של הפיצוץ ולשלול הימצאותם של מטעני חבלה נוספים או מלכודים שהונחו במרחב הסיור.